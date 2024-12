Arrestation de l'ancien Vice-président Abdallah Said Sarouma : Communiqué !





Moroni le 13 décembre 2024







Le bureau de l'Opposition Unie des Comores, l'ensemble des partis qui composent le mouvement, les personnalités politiques qui en font parties viennent d'apprendre, avec gravité, stupéfaction et consternation, l'arrestation indigne et inacceptable de leur compagnon de lutte, leur second vice-président Monsieur Abdallah Saïd Sarouma, connu sous le surnom de Chabouhane qui est un ancien Vice-président de l'Union des Comores et récemment destitué illégalement de son poste de député pour avoir osé poser, - malgré le refus du Colonel Azali Assoumani, sa candidature au poste de gouverneur de l'ile de Mohéli lors des présentes élections de janvier 2024. Le bureau de l'Opposition Unie des Comores, l'ensemble des partis qui composent le mouvement, les personnalités politiques qui en font parties viennent d'apprendre, avec gravité, stupéfaction et consternation, l'arrestation indigne et inacceptable de leur compagnon de lutte, leur second vice-président Monsieur Abdallah Saïd Sarouma, connu sous le surnom de Chabouhane qui est un ancien Vice-président de l'Union des Comores et récemment destitué illégalement de son poste de député pour avoir osé poser, - malgré le refus du Colonel Azali Assoumani, sa candidature au poste de gouverneur de l'ile de Mohéli lors des présentes élections de janvier 2024.





Cette arrestation vient de se produite ce soir à Fomboni Mohéli.





Cet ignominieux acte, mené contre ce fervent combattant pour la restauration de l'État de droit et le retour à l'Ordre constitutionnel, est perpétré par la fameuse et redoutable gendarmerie au service du régime cynique qui ne cesse de multiplier ses innombrables arrestations contre toute personne osant s'opposer à sa Dictature cherchant à asseoir une dynastie, et qui ne se cache plus.





L'Opposition Unie des Comores rejette l'entière responsabilité au Colonel Azali Assoumani de toutes sortes de sévices et autres brimades, - tant morales que/ou physiques - que fera subir son fameux et redoutable PIGN, à Monsieur Abdallah Saïd Sarouma.





L'Opposition Unie des Comores, tout en lui témoignant sa solidarité pleine et entière,exige sa libération immédiate et sans condition.