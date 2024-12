A Chouani, Nour El Fath Azali a présenté les axes principaux de son programme ! Les échanges ont été riches et diversifiés, avec des questions portant



La conférence-débat animée par le candidat Nour El Fath, qui s’est tenue hier après-midi à Chouani, a réuni de nombreux habitants venus échanger sur les priorités majeures de sa campagne. La conférence-débat animée par le candidat Nour El Fath, qui s’est tenue hier après-midi à Chouani, a réuni de nombreux habitants venus échanger sur les priorités majeures de sa campagne.





Au cours de son intervention, Nour El Fath a présenté les axes principaux de son programme, mettant en lumière des solutions concrètes pour améliorer le quotidien des citoyens. Il a notamment abordé le développement de la formation professionnelle, l'amélioration des pistes rurales reliant les 11 localités, ainsi que la construction du gymnase olympique.





Les échanges ont été riches et diversifiés, avec des questions portant sur des sujets variés tels que l’éducation, l’emploi, la formation professionnelle, l’environnement, l’économie locale et l’agriculture. Le candidat a souligné l’importance d’un dialogue direct avec les citoyens pour élaborer des solutions adaptées à leurs besoins. "Écouter vos attentes et vos préoccupations est au cœur de ma démarche", a-t-il affirmé.





Les participants ont salué l’approche participative de cette rencontre, qui a permis de créer un véritable espace d’écoute et de débat. Cette conférence-débat constitue une étape importante dans la campagne de Nour El Fath, qui poursuit son tour des localités pour promouvoir sa vision d’un avenir plus inclusif et prospère.





Nour El-Fath Député