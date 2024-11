Qualification des Comores à la CAN : Message du président Azali. Leur travail acharné, leur talent et leur cohésion ont fait la différence, et cette q



Je tiens à adresser mes plus sincères félicitations à notre équipe nationale et à notre coach pour cette victoire éclatante, qui est bien plus qu'une simple victoire de match : elle marque notre qualification pour la CAN 2025.





Leur travail acharné, leur talent et leur cohésion ont fait la différence, et cette qualification est le fruit d'un parcours exceptionnel. Bravo à nos joueurs pour leur performance exemplaire et leur détermination sans faille et à nos supporters qui sont toujours derrière notre fierté nationale.





Azali Assoumani