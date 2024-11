Pour l'avenir de Mboudé, soutenons Bacar Mvoulana







En tant que citoyen de Mboudé, ancien camarade de Bacar Mvoulana durant nos études à Madagascar, et aujourd'hui collègue enseignant de mathématiques, je tiens à partager les raisons pour lesquelles je soutiens pleinement sa candidature pour les prochaines élections législatives. Mon soutien ne repose pas seulement sur une amitié ou fraternité de longue date, mais sur son intégrité et son engagement, que j'ai pu observer de près depuis des années.





À Fianarantsoa Madagascar, lorsque Bacar était président des étudiants comoriens, il a su rassembler l’ensemble de nos compatriotes autour d’une véritable solidarité. Il a mis en place des initiatives pour améliorer la réussite de chacun et veillé à ce qu’aucun étudiant comorien ne rencontre de difficultés majeures. Grâce à lui, notre communauté d’étudiants a connu une stabilité et un soutien qui ont fait toute la différence dans nos parcours universitaires.





Depuis que nous enseignons ensemble, j’ai pu voir en lui un professionnel rigoureux et respectueux de ses engagements. Bacar n’a jamais pris ses responsabilités à la légère : s’il s'absentait un jour, c'était uniquement pour des raisons de santé. Sa régularité et son dévouement ont fait de lui un modèle pour nos élèves, qui se souviennent de lui comme d’un enseignant engagé et soucieux de leur réussite.





Depuis trois mois qu'il est ministre de l’Éducation, Bacar Mvoulana a déjà pris des mesures marquantes. Son initiative de fermer les établissements qui ne respectaient pas les normes éducatives a renforcé la confiance dans notre système. Mais surtout, il a permis l’ouverture d’une école doctorale aux Comores, une avancée majeure saluée par l’ensemble des enseignants de l’Université des Comores. Ce projet ambitieux est une preuve de son engagement envers l'enseignement supérieur et la formation de haut niveau pour nos jeunes.





Aujourd'hui, la candidature de Bacar Mvoulana aux législatives représente une opportunité exceptionnelle pour la région de Mboudé. En tant que fils de la région, il connaît bien nos besoins et peut agir avec un impact réel pour améliorer nos conditions de vie. À la jeunesse de Mboudé, je dis : mobilisez-vous pour ce leader engagé et intègre. En soutenant Bacar Mvoulana, nous avons la certitude d'avoir un représentant qui portera haut la voix de notre région et œuvrera pour un avenir meilleur pour nous tous.





Toilalidine Soulé enseignant de mathématique au lycée de Moroni.