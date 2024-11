Discours de Youssoufa Mohamed Ali, Directeur de Cabinet du Président, chargé de la Défense, à l’occasion de la célébration de l’Armistice aux Comores le 11 novembre.





Excellences, Mesdames, Messieurs

Distingués invités.







C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui, en tant que Directeur de Cabinet du Président de l'Union des Comores, et en tant que chargé de la Défense, à l'occasion de la commémoration de l'Armistice du 11 novembre. C'est un moment de mémoire, de reconnaissance et de fraternité entre les peuples, qui nous rappelle l'importance du sacrifice et de l'engagement des soldats, comoriens et français, qui ont contribué à la libération de la France.





Ce jour, il y a près de 106 ans, marque la fin de la Première Guerre mondiale, un conflit tragique de 4 ans, qui a coûté la vie à des millions d’hommes et de femmes, dans le monde entier.





Les Comores, tout comme de nombreuses autres colonies et territoires d’outre-mer de l’époque, ont été solidaires et unies dans cette lutte. Nos soldats ont participé courageusement aux combats, témoignant ainsi de l’attachement des Comores à la défense de la liberté et de la justice. Ils ont écrit une page importante de notre histoire commune avec la France. Aujourd’hui, nous rendons hommage à ces soldats comoriens, fiers d’avoir porté l’uniforme aux côtés de leurs camarades français pour la victoire de la paix.





Leurs sacrifices ne doivent jamais être oubliés. Ils ont donné leur vie pour un idéal de liberté, et ils demeurent dans notre mémoire collective comme des symboles de bravoure et de loyauté. Leur mémoire doit être honorée, car elle est le ciment d’une coopération qui, au fil des décennies, s’est renforcée et a pris une nouvelle dimension dans notre monde d’aujourd'hui. À leurs familles, nous exprimons notre solidarité et notre profonde reconnaissance pour leur soutien et le sacrifice.





Honorable assistance,





Permettez-moi de rappeler que depuis cette époque, les relations entre nos deux pays n’ont cessé de croître et de se diversifier, notamment dans le domaine de la coopération militaire.





Depuis les premières collaborations durant la Seconde Guerre mondiale, jusqu’à aujourd’hui, la France et les Comores ont su bâtir des liens solides. Cette coopération militaire, fondée sur l’échange, le respect mutuel et la solidarité, est devenue un pilier de notre partenariat stratégique. Un partenariat pour la paix et la stabilité de nos deux pays.





Cette journée est donc également l’occasion de rappeler l’importance de maintenir et de renforcer ces liens, pour le développement de nos nations et la paix mondiale. Elle nous permet de réaffirmer notre engagement commun à défendre les valeurs de liberté et de tolérance, de démocratie et de solidarité internationale, comme le proclame sans cesse Son Excellence le Président AZALI Assoumani.

La défense de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans notre région et au-delà est une mission commune. La coopération militaire entre nos deux pays est un levier essentiel pour construire un avenir de prospérité et de solidarité durable.





C’est pourquoi nous avons le devoir, de trouver avec la France, un partenaire de premier plan de notre pays, une solution juste au différend malheureux de l’Ile de Mayotte, en dépassant ce contentieux, à travers un dialogue inclusif et constructif qui permettrait aux Comoriennes et aux Comoriens des 4 iles, de bâtir ensemble, dans la fraternité, l’harmonie et la sérénité, l’unité nationale, pour sauver des vies et pour plus de paix, de progrès et de prospérité partagé, dans l’intérêt de nos deux pays amis et frères.





Je saisis donc cette occasion pour saluer l’engagement et les initiatives de l’association des anciens combattants qui continue de faire vivre la mémoire de ceux qui ont servi à la libération du peuple Français avec honneur. Le 11 novembre 1918 est la date de la fin de la première guerre mondiale. Cette date a un sens pour le présent et elle aura toujours force d'enseignement pour le futur.





Je vous remercie.