Loi de finances 2025 : Aménagement des capitales, lutte contre la vie chère et infrastructures pour les Jeux des îles



La commission des finances, présidée par l'honorable Zoubeir Mohamed Ahmed, a reçu le ministre des Finances, du Budget et du Secteur Bancaire pour l'exposé des motifs de la loi de finances 2025. La commission des finances, présidée par l'honorable Zoubeir Mohamed Ahmed, a reçu le ministre des Finances, du Budget et du Secteur Bancaire pour l'exposé des motifs de la loi de finances 2025.





Accompagné de la directrice du budget et de son équipe, du directeur général des impôts, du directeur général des douanes et des différents services financiers, le ministre des Finances a souligné six points cruciaux concernant les priorités du budget 2025 :





1. Aménagement des capitales : Le programme d'aménagement des trois capitales (Grand Moroni, Mutsamudu, Fomboni) vise à améliorer les infrastructures, notamment les voiries et la gestion des déchets. La résilience climatique sera également au cœur de ces aménagements.





2. Infrastructures pour les Jeux des îles : Avec les Jeux des îles prévus en 2027, la mise en place d'infrastructures adéquates est essentielle pour réussir cet événement international, attendu depuis des années par les Comoriens.





3. Lutte contre la vie chère : Un programme spécifique de maîtrise des denrées alimentaires de première nécessité, ainsi que la continuation du programme de soutien aux catégories sociales les plus vulnérables à travers les Filets Sociaux de Sécurité et le lancement de l'Assurance Maladie Généralisée (AMG), sera mis en place pour soutenir les catégories sociales vulnérables, contribuant ainsi à la cohésion sociale et à la stabilité.





AUC - Assemblée de l'Union