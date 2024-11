Les Comores recevront 4,7 millions de dollars du FMI

L es autorités comoriennes et les équipes du FMI sont parvenus à un accord au niveau des services sur les politiques économiques et les réformes dans le cadre de la troisième revue du programme soutenu par la Facilité Élargie de Crédit (FEC) sur 4 ans. Cette revue, sous réserve de l’approbation du Conseil d'administration du FMI, permettrait un décaissement de 3,56 millions de DTS (environ 4,7 millions de dollars américains). es autorités comoriennes et les équipes du FMI sont parvenus à un accord au niveau des services sur les politiques économiques et les réformes dans le cadre de la troisième revue du programme soutenu par la Facilité Élargie de Crédit (FEC) sur 4 ans. Cette revue, sous réserve de l’approbation du Conseil d'administration du FMI, permettrait un décaissement de 3,56 millions de DTS (environ 4,7 millions de dollars américains).





Les performances du programme ont été globalement conformes aux attentes malgré une transition politique et des conditions de financement extérieur difficiles. Les conditions macroéconomiques sont restées stables malgré les pressions inflationnistes et des signes de ralentissement de l’activité économique.





La nouvelle administration, sous la présidence d’Azali Assoumani, a réaffirmé son engagement envers le programme de réformes appuyé par la FEC. La poursuite de la mise en œuvre de l’agenda de réformes économiques demeure essentielle pour préserver la stabilité macroéconomique et la soutenabilité de la dette.





Washington DC: Une équipe du Fonds monétaire international (FMI), dirigée par Mme Suchanan Tambunlertchai, a tenu des réunions à Moroni du 2 au 15 octobre, et à Washington D.C. du 21 au 25 octobre, pour discuter des progrès réalisés en matière de politiques et de réformes économiques et financières dans le cadre de la troisième revue du programme soutenu par la Facilité élargie de crédit (FEC) sur 4 ans. L'accord conclu au niveau des services du FMI sera soumis à la direction du FMI et à son conseil d'administration. La conclusion de cette revue mettra à la disposition des Comores 3,56 millions de DTS (environ 4,7 millions de dollars), portant le total des décaissements au titre de l'accord à environ 18,8 millions de dollars.





Aujourd'hui, Mme Tambunlertchai a fait la déclaration suivante :





« Les performances du programme soutenu par la FEC ont été globalement conformes aux attentes malgré un contexte de transition politique et d'environnement financier plus difficiles. Trois des cinq critères de performance quantitatifs à fin juin 2024 ont été atteints. L’objectif de recettes fiscales a été manqué de peu, en partie en raison des chocs liés à la santé publique et aux conditions climatiques au cours du premier semestre. L’objectif concernant la non-accumulation de nouveaux arriérés extérieurs n’a pas été atteint, reflétant des défis de gestion de la trésorerie, soulignant ainsi le besoin continu de combler les difficultés en matière de gestion des finances publiques. Les autorités sont déterminées à apurer tous les arriérés extérieurs avant la réunion du Conseil d’administration, prévue provisoirement pour décembre 2024. Les progrès des réformes structurelles se poursuivent malgré des retards dans certains domaines ».





« L'activité économique montre des signes de ralentissement, avec une baisse des importations et du crédit au secteur privé. L'inflation globale a augmenté à 8,1 % (en glissement annuel) en août, principalement en raison de la hausse des prix des produits alimentaires importés tels que le riz et les viandes). Malgré le léger manque à gagner sur les recettes fiscales, le rythme de la consolidation budgétaire a été plus soutenu que prévu, principalement grâce à une sous-exécution des dépenses d’investissement. La baisse des importations a amélioré le déficit commercial au premier semestre de l’année, le ramenant à 10 % du PIB, contre 13 % sur la même période en 2023. La position extérieure reste stable, avec une accumulation continue des réserves à fin juin. Bien que les vulnérabilités du secteur financier persistent, le niveau des prêts non performants s'est stabilisé et les autorités poursuivent le renforcement de la supervision bancaire et du cadre réglementaire ».





« Les discussions ont porté sur le maintien de la dynamique des réformes structurelles, notamment en matière de mobilisation des recettes intérieures, de réformes plus approfondies en matière de gestion des finances publiques et de gouvernance. La mission a également examiné les prochaines étapes pour renforcer le cadre de lutte contre la corruption et pour mettre en œuvre la nouvelle loi sur les entreprises publiques, visant à améliorer leur gouvernance et à limiter les risques budgétaires ».





« Les Comores continuent de faire face aux fragilités d'un petit État insulaire. L'adhésion au programme soutenu par la FEC est essentielle pour préserver la stabilité macroéconomique et faire avancer les réformes structurelles nécessaires tout en catalysant un soutien financier supplémentaire pour répondre aux besoins de financement importants du pays. Les autorités ont réaffirmé leur ferme engagement en faveur des réformes soutenues par le programme ».





« L’équipe du FMI a rencontré le Secrétaire général du Gouvernement Nour-El Fath Azali, le Ministre des Finances Ibrahim Mohamed Abdourazak, le Gouverneur de la Banque centrale Younoussa Imani, la Commissaire générale au Plan Najda Said Abdallah, et d’autres hauts responsables du gouvernement. L’équipe a également rencontré des représentants des banques commerciales, de la Chambre de commerce, les partenaires au développement et d’autres parties prenantes. L'équipe du FMI est reconnaissante aux autorités et à tous les interlocuteurs pour leur excellente coopération, ainsi que pour les discussions franches et constructives ».





