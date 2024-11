France : Appel à témoins lancé après la disparition d’un homme d’origine comorienne

Appel à témoins lancé après la disparition d’un quadragénaire







La police nationale a lancé un appel à témoins suite à la disparition de Saïd Madi. Ce sont ses proches qui ont alerté les forces de l'ordre.





Depuis jeudi 22 novembre au matin, ce Valentinois de 48 ans n’a plus donné de ses nouvelles alors qu’il se trouvait dans le quartier du Petit Charran à Valence. Au moment de sa disparition, il était vêtu d’une doudoune bleu marine, sans capuche, d’un jean et et de baskets de couleur beige. D’origine comorienne, de morphologie athlétique, il mesure 1,70 mètre et a les yeux marron foncé.





Il est parti avec un téléphone qui reste inactif et sa carte d’identité uniquement. Il n’aurait aucun moyen de locomotion et de paiement. Sa disparition est considérée comme inquiétante, et aucune piste n’est privilégiée par les enquêteurs.





Toute personne susceptible de fournir des renseignements est priée de contacter le commissariat de Valence au 04 75 28 22 22 ou de composer le 17.





