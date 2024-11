Flambée des actes criminels aux Comores







Les Comores, autrefois reconnues pour leur tranquillité et leur sécurité sont confrontées à une recrudescence inquiétante de crimes. Chaque mois, des meurtres viennent endeuiller des familles et choquer la nation. Cette situation, loin d'être une fatalité, appelle à une action urgente et déterminée de la part des autorités. Les Comores, autrefois reconnues pour leur tranquillité et leur sécurité sont confrontées à une recrudescence inquiétante de crimes. Chaque mois, des meurtres viennent endeuiller des familles et choquer la nation. Cette situation, loin d'être une fatalité, appelle à une action urgente et déterminée de la part des autorités.





Il est très préoccupant que des nombreux crimes restent non élucidés, fautes d'infrastructures adaptées. En l'absence d'une vraie police criminelle compétente et d'un laboratoire d'investigation scientifique, les criminels opèrent en toute impunité. Cette lacune met en péril non seulement la sécurité des citoyens, mais aussi la confiance dans nos institutions et notre système judiciaire.





Il est impératif que des mesures concrètes soient prises :

La création d'une police criminelle spécialisée formée et équipée pour les affaires complexes.

L'établissement d'un laboratoire criminologique indispensable pour appuyer les enquêtes avec des preuves scientifiques irréfutables.





Le renforcement des moyens humains et financiers alloués à la sécurité, afin de restaurer la confiance dans nos communautés. Ce fléau ne peut être ignorer, laisser les criminels prospérer, c'est mettre en péril l'avenir du pays et les générations futures.





Nous appelons aux autorités de prendre leurs responsabilités et agir de toute urgence pour protéger les citoyens et préserver l'image de nos îles. L'heure est grave, mais il est encore temps de réagir, et rendons aux Comores leur réputation de havre de paix.





Ces mesures devraient être mises en œuvre ,sans beaucoup de peine, en effet nous disposons suffisamment des cartes et passeports biométriques pour identifier les criminels, mais aussi et surtout, mieux contrôler le flux migratoires.





Daoud Halifa