Élections de la Commission de l’UA : un levier pour renouveler les relations diplomatiques entre Madagascar et les Comores

Les élections de la Commission de l’Union africaine : un levier pour renouveler les relations diplomatiques entre Madagascar et les Comores







Les événements récents nous ont conduits à un malentendu que personne n'aurait souhaité, ni du côté malgache ni du côté comorien. De nombreuses rumeurs circulent, mais pour ma part, je considère qu’il n’est ni opportun ni constructif de s’y attarder. Il est essentiel d’adopter une perspective constructive et d’éviter les spéculations, qui, loin de résoudre les différends, risquent de nourrir davantage de tensions. Les événements récents nous ont conduits à un malentendu que personne n'aurait souhaité, ni du côté malgache ni du côté comorien. De nombreuses rumeurs circulent, mais pour ma part, je considère qu’il n’est ni opportun ni constructif de s’y attarder. Il est essentiel d’adopter une perspective constructive et d’éviter les spéculations, qui, loin de résoudre les différends, risquent de nourrir davantage de tensions.





Certes, certaines décisions prises par l’un ou l’autre de nos deux États peuvent sembler, à première vue, sujettes à débat. Cependant, nous devons nous rappeler que chaque nation est souveraine dans la conduite de ses affaires intérieures et dans la définition de ses priorités, notamment en ce qui concerne la sécurité et la santé publique. Les liens de fraternité, de voisinage et culturels qui unissent nos deux peuples n’annulent pas le devoir de chaque gouvernement d’agir avant tout dans l’intérêt de ses citoyens. Le respect mutuel de cette souveraineté est fondamental pour bâtir une relation durable et respectueuse entre nos nations.





À l’approche des élections pour la présidence de la Commission de l’Union africaine, le gouvernement malgache s’apprête à présenter un candidat hautement qualifié pour succéder à Moussa Faki Mahamat. Dans cette perspective, il serait judicieux pour Madagascar de solliciter le soutien des Comores. De son côté, il serait également opportun que le gouvernement comorien envisage d’appuyer cette candidature et d’inciter ses alliés à en faire de même.





Nos deux États pourraient saisir cette échéance comme une précieuse opportunité de raffermir et de renouveler leurs liens de fraternité, de solidarité et d’échange culturel, tout en consolidant leur coopération économique et sécuritaire et en stabilisant durablement leurs échanges commerciaux. Dans cette optique, la réouverture des voies maritimes et aériennes constituerait un premier pas concret et symbolique vers un partenariat apaisé et renforcé, répondant aux intérêts réciproques et aux aspirations de prospérité de nos deux peuples.





Toutefois, pour atteindre cet objectif, il est indispensable que nos deux gouvernements s’engagent dans un dialogue constructif et franc destiné à désamorcer les tensions persistantes et à consolider les bases d’une relation durablement pacifiée. Ce dialogue pourrait inclure, entre autres, l’élaboration conjointe de mesures sanitaires rigoureuses et adaptées, assurant ainsi la sécurité et la fluidité des déplacements entre nos territoires. Une telle initiative favoriserait une circulation harmonieuse des biens et des personnes, contribuant au développement économique et au renforcement de la compréhension mutuelle entre les deux nations.





Vivre les relations comoriano-malgaches

Vivre Madagascar, Vivre les Comores





Par Mohamed Soidri, Étudiant Comorien à Madagascar