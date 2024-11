Édition comorienne des Jeux des îles : un rendez-vous diplomatique majeur







Après l'édition de Madagascar de 2023, c'est au tour des Comores d'organiser la douzième édition des jeux des îles de l'océan indien qui regroupera les six pays insulaires de la région notamment les Comores le pays hôte, Madagascar, les Maldives, Maurice, la Réunion et les Seychelles.





Cet évènement représente une opportunité de renforcer la coopération régionale entre ces pays et de souligner l’importance du sport comme vecteur de rapprochement et d’intégration culturelle et sociale dans la région.





En effet, le sport est devenu un outil de communication et de reconnaissance entre les différentes nations, d’où le concept de la « diplomatie sportive ».





Traditionnellement, la diplomatie était conçue comme une science ou un art ayant pour objectif la gestion des relations internationales par la négociation, ainsi qu’une manière d’ajusté ces relations par les différents représentants de l’Etat à l’étranger. Elle se limitait, donc, auparavant aux négociations complexes entre les États et la façon dont ces derniers résolvaient pacifiquement les conflits entre eux.





Cependant, de nos jours, le concept de diplomatie a évolué avec l’émergence des divers et multiples leviers pouvant être utilisés pour atteindre les objectifs de la politique étrangère des États, donnant ainsi naissance à différentes formes de diplomaties y compris la diplomatie sportive.





Par définition, le terme « diplomatie sportive » ou « diplomatie du sport » se réfère à l’utilisation du sport pour promouvoir les relations entre les pays ou réaliser des intérêts communs. Cette forme de diplomatie repose sur la capacité du sport à transcender les différences politiques et culturelles dans le but de favoriser la coopération, le dialogue et la compréhension mutuelle. Par conséquent, le sport est devenu un outil de projection de l’image des États et de renforcement de leurs rôles et leur influence sur la scène régionale et internationale.





A cet égard, le sport n'est plus considéré comme un simple moyen de divertissement, d’amélioration du bien-être physique et spirituel ou comme source des revenues, mais il est devenu par ailleurs un mécanisme d’influence et de politique étrangère. Il joue donc présentement un rôle important dans l'établissement et le renforcement des relations entre les pays.





Dans ce contexte, le sport peut être perçu comme un instrument de « soft power », étant un concept développé par Joseph NYE pour désigner la capacité d’un État à promouvoir et réaliser ses intérêts à l’échelle international sans recourir à la force militaire mais plutôt en utilisant des moyens d’influence dis « doux » comme la culture, l’éducation, le sport, la réputation de l’État, ou encore les valeurs et idéaux partagés.





Cela justifie l’hypothèse selon laquelle l’organisation d’un événement sportif majeur comme les jeux des Îles de l’océan indien de 2027 offre la possibilité à notre pays de renforcer sa position dans la région de l’océan Indien à condition de garantir le bon déroulement de cet événement.





De ce fait, comme l’a également souligné le chef de l’Etat « Azali Assoumani » lors de l’installation du comité d’organisation en charge de la coordination des activités liées à cet événement, toutes les forces vives de notre pays doivent opérer pour garantir le succès de cet évènement car « on a pas droit à l’erreur ». Cet appel peut être interprété comme une reconnaissance que le succès de cet événement constitue une opportunité stratégique pouvant renforcer l’image des Comores sur la scène régionale, et que la réussite de cet événement pourra ouvrir la voie à une éventuelle organisation d’autres événements sportifs et culturels d’envergure, favorisant ainsi le développement du tourisme de MICE, ce qui impactera significativement sur la consolidation de l’économie nationale.





En conclusion, le sport constitue aujourd’hui un outil stratégique pour atteindre et réaliser les intérêts de l’Etat et renforcer son influence. Ainsi, l’organisation des jeux des Îles de l’océan indien aux Comores ne doit pas être perçu uniquement sous un prisme économique, mais également comme une opportunité diplomatique majeure qui peut être utilisée pour consolider les liens diplomatiques avec les pays de la région, renforcer la position de notre pays au niveau de la région et accroitre la visibilité des îles Comores sur la scène internationale.





Ibrahim NIDHOIR, étudiant chercheur, spécialiste des questions internationales