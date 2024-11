Azali Assoumani : « la guerre ne se gagne jamais, elle est toujours jugée par l’histoire »

Azali Assoumani: "L’Afrique a le devoir de bâtir un avenir où la souveraineté des États sera respectée"







Lors de l’ouverture de la 16ème édition du Forum MEDays, le président de l’Union des Comores, Azali Assoumani, a mis en avant le leadership du Maroc et son rôle clé en Afrique, tout en plaidant pour la souveraineté et la résilience des États africains face aux crises globales. Lors de l’ouverture de la 16ème édition du Forum MEDays, le président de l’Union des Comores, Azali Assoumani, a mis en avant le leadership du Maroc et son rôle clé en Afrique, tout en plaidant pour la souveraineté et la résilience des États africains face aux crises globales.





« Je tiens à exprimer mon profond respect envers Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et à lui adresser mes sincères félicitations pour le rayonnement diplomatique exceptionnel du Maroc et la richesse de son identité multisectorielle. Son leadership visionnaire a consolidé la position du Royaume sur l’échiquier africain, suscitant une fierté partagée par nous tous », a déclaré le président de l’Union des Comores, Azali Assoumani, lors de l’ouverture officielle du Forum MEDays, qui s'est tenu à Tanger du 27 au 30 novembre, sous la thématique « Souverainetés et Résiliences: Vers un Nouvel Équilibre Mondial ».





Un plaidoyer pour la paix et la justice





Soulignant l’importance de cette thématique, le président a rappelé l’urgence de renforcer la souveraineté des États africains face aux pressions externes et internes. Il a appelé à une collaboration internationale pour relever les défis liés à la sécurité alimentaire, à la transition énergétique, à l’éducation technologique et à la gestion des crises environnementales. « La résilience de nos États repose sur leur capacité à s’adapter tout en préservant leur souveraineté », a-t-il affirmé, mettant en lumière les conflits en Ukraine, à Gaza, et au Liban, ainsi que les tensions internes en Afrique.





Face aux tragédies mondiales, le président a insisté sur la nécessité d’un dialogue constructif et inclusif. D’après lui, « la guerre ne se gagne jamais, elle est toujours jugée par l’Histoire ». Il a également réitéré son soutien à une solution durable au conflit israélo-palestinien, basée sur la coexistence de deux États souverains.

Pour le président, l’Afrique a le devoir de bâtir un avenir où la souveraineté des États sera respectée et où les défis mondiaux seront abordés de manière collaborative, constructive et positive.





Soutien à la souveraineté marocaine sur le Sahara