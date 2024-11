Appel urgent pour une protection humanitaire de la famille de Fanou en danger de persécutions politiques

Appel urgent pour une protection humanitaire de la famille d'AHMED ABDOU, alias FANOU, en danger de persécutions politiques





À l’attention de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII),

À l’attention de l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA),

À l’attention des organisations humanitaires et de protection des droits humains,





Mesdames, Messieurs,







Nous vous adressons cet appel d'urgence concernant la famille d'Ahmed Abdou, connu sous le nom de FANOU, un jeune militaire tragiquement assassiné par les autorités du régime d'AZALI (Président des Comores). Souffrant de troubles psychiatriques avérés et suivi médicalement, le jeune Ahmed Abdou a été persécuté et a trouvé la mort dans un contexte de répression violente orchestrée par ce régime. Cette situation a contraint sa famille, composée de six membres, à fuir leur pays et à chercher asile sur le territoire français de Mayotte, où ils se trouvent actuellement dans des conditions précaires, sans assistance et exposés à des risques de représailles.





Conformément aux Conventions de Genève et aux principes fondamentaux du droit humanitaire international, cette famille doit bénéficier d'une protection immédiate pour prévenir d’éventuelles atteintes graves à leur sécurité et pour leur garantir un environnement sécurisé. En raison de leur lien avec le défunt Ahmed Abdou, ils risquent des persécutions politiques et sont dans une situation humanitaire désespérée, n’ayant ni accès aux ressources de base, ni à un soutien médical et psychologique pourtant indispensable après de tels événements traumatisants.





La France, par ses engagements internationaux, et les institutions telles que l'OFII et l’OFPRA, par leurs mandats respectifs, ont la capacité d’agir face à cette situation urgente. Nous sollicitons donc avec insistance l'intervention rapide de vos services pour :





Assurer la protection immédiate de cette famille sur le territoire de Mayotte et garantir leur sécurité face aux risques de représailles.

Examiner leur statut de réfugié afin de leur accorder une reconnaissance officielle en tant que demandeurs d’asile, conformément aux conventions internationales.

Mettre en place une assistance humanitaire adaptée à leurs besoins de base, incluant un hébergement sécurisé, un soutien médical et un suivi psychologique.

Assurer un accompagnement juridique social et administratif, afin que cette famille puisse faire valoir ses droits en toute sécurité.





Les dix membres de la famille d'Ahmed Abdou vivent actuellement dans des conditions d'extrême précarité, sans accès aux services essentiels ni protection adéquate. Leur détresse est d’autant plus intense qu’ils portent le traumatisme de la perte tragique de leur proche, et l’incertitude quant à leur avenir. Nous comptons sur le rôle protecteur de la France et de ses institutions pour répondre à cette situation de détresse humanitaire et apporter un soutien indispensable à cette famille menacée et vulnérable.





Nous restons à votre entière disposition pour fournir toute information complémentaire sur cette situation et soulignons l’urgence de cette demande.





Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de notre considération distinguée et de notre espoir sincère pour une intervention rapide.





Respectueusement,





Fait à Dakar le 5 Novembre 2024





Mr .Boubacar N’Djim Coordinateur Régional du Mouvement pour la Sauvegarde des Droits de l’homme Amnesty International : Défense des droits humains et lutte contre les persécutions politiques.

Human Rights Watch : Documentation des violations des droits humains et plaidoyer auprès des gouvernements.

Médecins Sans Frontières (MSF) : Assistance médicale et psychologique dans les contextes de crise.

Croix-Rouge française : Aide humanitaire en France, soutien aux réfugiés et migrants.

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) : Protection internationale et sécurisation des droits des réfugiés.

Cimade : Accompagnement juridique et administratif pour les demandeurs d’asile en France.

Secours Catholique - Caritas France : Soutien humanitaire et aide aux personnes en situation de précarité.

ACAT-France (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) : Défense des droits humains, lutte contre la torture et les persécutions.

Forum Réfugiés-Cosi : Spécialisée dans l’accueil et la défense des droits des demandeurs d’asile et réfugiés en France.

Avocats pour l’Afrique





Ces organisations pourraient offrir un soutien complémentaire et exercer une pression internationale en faveur de la protection de la famille.