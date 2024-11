Guinée équatoriale : Baltasar démis de ses fonctions par décret présidentiel

Mercredi 6 novembre, Baltasar Ebang Engonga a été révoqué de ses fonctions de directeur de l'Agence nationale d'investigation financière par décret présidentiel. ercredi 6 novembre, Baltasar Ebang Engonga a été révoqué de ses fonctions de directeur de l'Agence nationale d'investigation financière par décret présidentiel.





"Bello", comme on le surnomme en Guinée Équatoriale, serait l'auteur de 400 sextapes tournées à des dates inconnues dans différents lieux - dont son bureau au ministère des Finances - et avec différentes partenaires, dont des épouses de dignitaires locaux. Brut Afrique





En Guinée Equatoriale, un scandale politico-sexuel digne du 7e art mettant en cause un haut fonctionnaire est actuellement le sujet phare des médias et en top des tendances sur les réseaux sociaux.





La réaction des autorités ne s'est pas faite attendre.





Le vice-président Teodoro Nguema Obiang a réagi à la controverse sur la plateforme X (anciennement Twitter). « Compte tenu de l'abus qui a été montré sur les médias sociaux en Guinée équatoriale ces derniers jours, et rappelant que les ministères sont uniquement et exclusivement destinés à effectuer des travaux administratifs pour soutenir le développement du pays, les relations sexuelles dans les bureaux sont interdites », a écrit le vice-président de la Guinée équatoriale.









M. Nguema Obiang a déclaré que « les fonctionnaires surpris en train d'avoir des relations sexuelles dans leur bureau feront l'objet de mesures sévères » car il s'agit d'une « violation flagrante du code de conduite ».





« Des mécanismes de contrôle sont déjà en place et toute personne qui enfreindra à nouveau cette règle fera l'objet d'une procédure disciplinaire pour atteinte à la pudeur et sera licenciée. »





Il a également ordonné l'installation de caméras de surveillance dans les tribunaux et les ministères afin de lutter contre les « actes indécents et illicites ».





Un communiqué du bureau du vice-président indique que cette décision a été prise à la suite des vidéos largement diffusées qui ont « dénigré l'image du pays ».





Les vidéos en question ont été divulguées après l'arrestation de M. Engonga sur la base d'accusations de corruption distinctes, a déclaré la télévision d'État TVGE.





La semaine dernière, le vice-président Obiang a déclaré que des « vidéos pornographiques » avaient « inondé » les médias sociaux et a ordonné aux entreprises de télécommunications d'enrayer la propagation [...]





Quels sont les faits ?





Baltasar Ebang Engonga, directeur général de l'Agence nationale d'investigation financière de Guinée équatoriale, l’organisme en charge de la lutte contre la criminalité financière et la corruption, est au cœur d'une histoire de mœurs qui provoque une onde de choc dans le pays et au-delà.





Ces derniers jours, les réseaux sociaux et les sites pour adultes ont été inondés de plusieurs dizaines de sextapes provenant de la Guinée équatoriale.





Des vidéos intimes ont été diffusées sur internet, montrant le directeur de l'administration fiscale de ce pays dans des positions compromettantes avec plusieurs femmes et pas des moindres.





Ces images découvertes par les autorités judiciaires dans le cadre d'une enquête pour fraude fiscale, ont suscité l'indignation et des avertissements disciplinaires de la part des dirigeants du pays.





Au cours d'une perquisition de son domicile et de son bureau dans le cadre d'une enquête pour fraude fiscale présumée, les autorités ont découvert plus de 400 dossiers contenant des vidéos du mis en cause Baltasar Ebang Engonga qui aurait entretenu des relations sexuelles avec diverses femmes[...]





Qui est Baltasar Ebang Engonga ?





Neveu du président Equato-guinéen Teodoro Obiang Nguema, Baltasar Ebang Engonga est par ailleurs le fils de Baltasar Engonga Edjo'o, l'actuel président de la Commission de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale (CEMAC).





Marié et père de six enfants, M. Engonga pourrait voir sa carrière de fonctionnaire mise à rude épreuve alors que les dirigeants de la Guinée équatoriale s'efforcent de contrôler les retombées du scandale, largement couvert par les médias nationaux et internationaux et amplifié par les réseaux sociaux.