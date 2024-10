Omar Ben Laden visé par une obligation de quitter le territoire français ou OQTF

Omar Ben Laden, fils du terroriste Oussama Ben Laden, est visé par une OQTF après avoir tenu en 2023 des propos relevant de "l’apologie du terrorisme". Selon une source proche du dossier, l'homme a quitté le territoire de lui-même il y a un an. Omar Ben Laden, fils du terroriste Oussama Ben Laden, est visé par une OQTF après avoir tenu en 2023 des propos relevant de "l’apologie du terrorisme". Selon une source proche du dossier, l'homme a quitté le territoire de lui-même il y a un an.





Le nouveau ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a prononcé ce mardi 8 octobre sur X, "une interdiction administrative du territoire" à l'encontre d'Omar Ben Laden, fils du terroriste Oussama Ben Laden, ancien chef de l'organisation terroriste Al-Qaïda.





"Le préfet de l'Orne a pris une OQTF (obligation de quitter le territoire français) et obtenu le départ de M. Binladin", a ajouté Bruno Retailleau sur X.





Selon des informations de BFMTV, Omar Ben Laden, ressortissant Qatari, est arrivé légalement en France le 1er juin 2018. Après l'obtention d'une carte de séjour pluriannuelle le 13 juillet 2021, qui l'autorise à rester en France au moins jusqu'au 12 juillet 2026, il s'installe en Normandie avant de quitter le territoire en 2023 pour le Quatar.





Suite à un message posté sur les réseaux sociaux à l'occasion de l'anniversaire de la mort de son père le 2 mai 2023, Omar Ben Laden est notamment accusé "d'apologie du terrorisme" et visé par une OQTF.





La récente déclaration de Bruno Retaillau marque la fin des recours en justice entamés par Omar Ben Laden pour contester son expulsion. Selon une source proche du dossier, l'homme a cepedant quitté le territoire en 2023 de lui-même pour s'installer au Qatar.





Accusé "d'apologie du terrorisme"





D'après une décision administrative du 4 octobre 2024 que BFMTV a pu consulter, l'homme expliquera plus tard que le tweet n'a pas été rédigé par lui, mais vient d'une "personne de confiance" qui vit au Yémen et à qui il aurait donné ses codes d'accès. Mais selon le juge, Omar Ben Laden n'a "ni cherché à les retirer (ces propos) ou à les condamner publiquement, ni à dénoncer leur supposé auteur".





Lors d'une audition avec le directeur de la citoyenneté et de la légalité et le chef du bureau de l'intégration et de l'immigration, en octobre 2023, Omar Ben Laden a indiqué qu'il avait quitté Al Qaïda à la fin des années 2000 pour rejoindre la Syrie. Selon l'homme, il aurait vu son père pour la dernière fois dans son quartier général en Afghanistan en 2001 alors qu'il avait 20 ans.





Le 27 octobre 2023, le préfet de l'Orne décide finalement de retirer à Omar Ben Laden sa carte de séjour pluriannuelle et lui délivre le même jour une OQTF dans un délai de 30 jours maximum, lui interdisant de revenir en France pour une durée de 2 ans.





Ce vendredi 4 octobre, le Tribunal administratif de Caen a rejetté le recours formulé par Omar Ben Laden et ses avocats contestant son expulsion. Le ressortissant Qatari dispose encore de deux mois pour faire appel.





"Un gars calme"





Interviewé par Le Point en 2021, le fils d'Oussama Ben Laden se disait "en total désaccord" avec son père, estimant que le 11-Septembre avait "bousillé sa vie". Alors qu'il avait intégré des camps d'entraînement en Afghanistan pour devenir un "combattant", il affirmait avoir finalement quitté son père en 2000.





"C'est tout ce que je rejetais, car je ne suis pas quelqu'un d'agressif. Je n'aurais jamais pu faire ça. On peut se battre quand il n'y a plus rien à discuter, mais il faut toujours discuter avant", déclarait-il à l'hebdomadaire.





Dans un reportage réalisé en 2021 par BFMTV, l'entourage normand d'Omar Ben Laden le décrivait comme un homme discret, vivant loin des traces de son père. "C'est un gars calme, tranquille", avait déclaré Harry, l'un de ses amis. "Il cherche simplement à s'intégrer dans une nouvelle commune et à démarrer une nouvelle vie parmi nous".





Durant le confinement, le fils d'Oussama Ben Laden, âgé aujourd'hui de 43 ans, s'est adonné à sa passion: la peinture. "On était à la maison, sans faire grand chose. Ma femme peignait et je me suis dit que je devrais essayer", avait-il raconté à France 3 Normandie en 2022.





La même année, Omar Ben Laden avait exposé ses oeuvres lors d'une brocante organisée au Teilleul dans la Manche. La plupart des toiles retracent son enfance passée dans son pays natal, l'Arabie Saoudite, avant qu'il ne parte à l'âge de 10 ans avec son père au Soudan, puis en Afghanistan. "C'était la période la plus difficile de ma vie", avait-il confié à France 3.





Un tableau "ça devient une part de vous-même", révélant "quelque chose de moi (qui) vit en Afghanistan", avait-il déclaré à la télévision locale.





Grâce à la peinture, Omar Ben Laden s'était dit "apaisé" et "libéré de la responsabilité" des actes commis par son père, considéré comme le principal responsable des attentats qui ont frappé les États-Unis le 11 septembre 2001.





