Législatives de 2025 aux Comores : Le parlement de tous les dangers. Fahami Said Ibrahim, Mouigni Baraka Said Soilihi, Youssouf Mohamed Boina, Mzimba.

Le parti Crc et la modélisation de l'excellence. Référence à la période Maoulana Charif à l'Assemblée Nationale !





Il faut un choix réfléchi des candidats aux législatives

Alerte aux dirigeants de la Crc ! pour ce parlement de transition, l'opposition peut modéliser cette stratégie gagnante en envoyant deux ou trois grosses personnalités à l'Assemblée nationale. Cela peut tout chambouler devant une immense majorité de novices et Maoulana Charif a montré l'exemple.





Pour rappel : à l'époque de Maoulana Charif à l'assemblée nationale, les yeux de nos adversaires étaient aussi grands d’étonnement que les belles tomates de Maoueni ya Dimani. Pourquoi ?





Simplement parce que ma famille politique Crc avait opté pour la stratégie d'excellence. C'est-à-dire qu'on avait un homme politique, charismatique et bien outillé à l'assemblée nationale. Cet homme s'appelle Maoulana Charif. À lui seul, la Crc avait gagné toutes les batailles. Cela dit qu'on peut se lancer dans une bataille avec un avantage numérique considérable et perdre le combat face à un adversaire qui n'a même pas la moitié de notre effectif. C'est justement ce message que je souhaite envoyé à ma famille politique Crc en ce moment de choix des candidats aux élections législatives.





Le Choix des candidats dans les Régions





Dans chaque région, à commencer par ma Région de Dimani, anticipez votre candidat sur le ring de l'Assemblée Nationale, face aux poids lourds de l'opposition comme Fahami Said Ibrahim, Mouigni Baraka Said Soilihi, Youssouf Mohamed Boina, Mzimba et autres..., et, demandez-vous : votre député fera le poids ? si oui envoyez-le. Si non mettez de coté vos égos et envoyez un autre car ce parlement sera un parlement pas comme les autres.





Oui, c'est un parlement pas comme les autres





Ce parlement marquera non seulement le dernier carré du régime, mais aussi et surtout chargé de construire le pont de passage de la présidence tournante vers l'île d'Anjouan ou de Mohéli. C'est donc le parlement de tous les dangers. Alors oui, Attention ! notre modèle d'excellence (référence Maoulana Charif) peut être modélisé par l'opposition.





Bonne chance

Mrimdu