La Responsabilité Partagée dans le Dysfonctionnement du Pays







Il est facile de blâmer et de critiquer l’Etat pour les problèmes que nous rencontrons. Cependant, il est important de reconnaître que nous, les citoyens, avons également une part de responsabilité. Il est facile de blâmer et de critiquer l’Etat pour les problèmes que nous rencontrons. Cependant, il est important de reconnaître que nous, les citoyens, avons également une part de responsabilité.





Chaque jour, nous voyons des gens qui ne font pas leur travail comme il faut. Que ce soit dans les services publics, les entreprises privées ou même dans nos communautés, le manque de sérieux et de responsabilité individuelle contribue au dysfonctionnement général du pays. Par exemple, un dossier peut traîner dans un ministère sans être traité pendant des mois, voire des années. Cette inefficacité administrative paralyse le fonctionnement de nombreux services.





La saleté de nos villes et villages est un autre problème récurrent. Les municipalités ne remplissent pas leurs responsabilités en matière de gestion des déchets et d'entretien des espaces publics. L'état déplorable des écoles et des bâtiments publics nuit à la qualité de l'éducation et des services publics. Les autorités locales ne prennent pas les mesures nécessaires pour maintenir ces infrastructures en bon état.





Des abus de pouvoir et la corruption sont des problèmes courants. Personne ne maîtrise son rôle, ce qui crée un climat de méfiance et d'inefficacité. La corruption au sein du service des impôts est particulièrement préoccupante. On ne peut rien faire avec transparence car les agents sont là pour arnaquer les citoyens. Cela nous empêche de vouloir investir dans ce pays.





Nous devons comprendre que le changement commence par nous. Si nous voulons un pays meilleur, nous devons tous jouer notre rôle. Cela signifie être honnête, travailler dur, respecter les lois et les règlements, et contribuer positivement à notre société.





Quand les dirigeants ne sont pas à la hauteur, le pays sombre. Mais nous ne pouvons pas simplement pointer du doigt et attendre que les choses changent. Nous devons être proactifs et prendre nos responsabilités.





Ensemble, nous pouvons faire la différence. Chaque petit geste compte. Alors, réfléchissons à notre propre comportement et à ce que nous pouvons faire pour améliorer notre pays. Nous sommes tous responsables.





Nadhrah Mossa