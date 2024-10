La Crise Humanitaire des Comoriens Bloqués à Majunga : Une Urgence Appelant à Une Révision des Politiques Malgaches







Les tensions récentes à bord d'un navire à Majunga, Madagascar, illustrent la crise humanitaire croissante due à la fermeture des frontières maritimes par le gouvernement malgache. Cette situation, affectant gravement un groupe de ressortissants comoriens, expose les conséquences désastreuses d'une telle décision et souligne la nécessité d'une action diplomatique immédiate pour résoudre ce problème tout en prévenant une rupture des relations entre les deux nations qui serait bien plus coûteuse pour Madagascar que pour les Comores.





Actuellement, de nombreux Comoriens sont bloqués à bord d’un bateau dans le port de Majunga, contraints à une attente indéfinie due à la fermeture exceptionnelle des frontières. Parmi ces passagers se trouvent des femmes enceintes, des personnes malades, des étudiants, et des commerçants, tous pris au piège dans des conditions précaires. Ils attendront jusqu'à minimum huit jours pour trouver une issue favorable, se voyant privés de leurs droits fondamentaux d’accès à une destination sûre et à des conditions de vie décentes.





Le gouvernement malgache justifie cette fermeture des frontières par la présence supposée de choléra aux Comores. Cependant, il est difficile de ne pas réfléchir à d'autres motifs sous-jacents, notamment l'affaire controversée des lingots d'or, qui demeure une source de tension non résolue. Cette affaire semble avoir laissé un ressentiment persistant, qui pourrait expliquer la réticence actuelle des autorités malgaches à assouplir les mesures restrictives.





Les impacts de cette décision sont profondément humanitaires. Les conditions à bord se détériorent avec l’accès restreint à des soins médicaux, des provisions alimentaires adéquates et le confort de base, ce qui aggrave la situation des personnes les plus vulnérables. La souffrance prolongée de ces passagers nécessite une réponse rapide et humanitaire des autorités malgaches pour éviter une tragédie imminente.





Si cette crise perdure, elle pourrait mener à des tensions diplomatiques accrues entre Madagascar et les Comores. Cependant, une éventuelle rupture diplomatique pourrait être nettement plus préjudiciable pour Madagascar pour plusieurs raisons. Les Comores, bien que plus petites, possèdent des relations stratégiques avec plusieurs pays insulaires et africains, leur permettant de s'adapter plus facilement à une suspension des relations. En revanche, Madagascar, économiquement et politiquement complexe, risque de perdre un partenaire important dans la coopération régionale et la gestion des flux migratoires et économiques entre les îles.





Il devient impératif pour l'État comorien de réévaluer sa position diplomatique face à Madagascar et de répondre de manière réciproque aux comportements malgaches.





En somme, cet incident appelle à un réengagement mutuel envers la coopération et la stabilité régionales, au bénéfice réciproque de Madagascar et des Comores. Il est temps pour les deux nations de dépasser les différends pour assurer la dignité et les droits de leurs citoyens.





Lords Said Louey