Communiqué : Madagascar réaffirme son droit et son devoir de garantir la sécurité sanitaire de ses citoyens

Dans un communiqué publié ce lundi 21 octobre, le Ministère Malgache des Affaires Étrangères répond au gouvernement comorien sur la suspension des liaisons maritimes entre les deux pays :





MINISTERE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES





COMMUNIQUÉ OFFICIEL





Antananarivo, le 21 octobre 2024





Le Gouvernement Malagasy, réuni en Conseil des Ministres le 16 octobre 2024, a confirmé la décision de fermer temporairement les frontières maritimes de Madagascar aux transports en provenance des zones touchées par l'épidémie de choléra. Pour le cas particulier des Comores, la mesure préventive, prise en considération de la Note émise par les autorités comoriennes en date du 16 octobre 2024, attestant de nouveaux cas, vise à préserver la population Malagasy de tout risque de propagation de cette maladie hautement contagieuse.





En tant qu'État souverain, Madagascar réaffirme son droit et son devoir de garantir la sécurité sanitaire de ses citoyens. La fermeture des frontières restera en vigueur jusqu'à ce que les conditions réglementaires sanitaires soient remplies, c'est-à-dire une période sans nouveaux cas permettant de conclure à la maîtrise de l'épidémie. Cette démarche s'inscrit dans la continuité des mesures précédemment appliquées lors de la première flambée de choléra aux Comores, à l'issue de laquelle les liaisons maritimes avaient été rétablies.





Le Ministère des Affaires étrangères tient à souligner que cette décision n'altère en rien les relations fraternelles et amicales entre Madagascar et l'Union des Comores. Le Gouvernement malagasy demeure pleinement ouvert à toute communication diplomatique émanant de l'Ambassade des Comores à Antananarivo, dans un esprit de dialogue et de coopération.





Seuls les navires transportant des marchandises stratégiques indispensables seront autorisés à accoster, sous réserve de respecter une interdiction stricte de débarquement des personnes à bord. Par ailleurs, les dispositifs de contrôle sanitaire appliqués à l'arrivée des voyageurs par voie aérienne ont été renforcés, pour les passagers en provenance des pays touchés par le choléra, conformément aux protocoles de prévention en vigueur.





En ce qui concerne la réouverture des liaisons aériennes entre Madagascar et les Comores, des pourparlers sont en cours entre les gouvernements respectifs, dans le but de garantir que toutes les conditions nécessaires à une reprise en toute sécurité soient réunies. D'autres paramètres sont également à prendre en considération et continuent de faire l'objet de négociations entre les deux





Le Gouvernement Malagasy réaffirme son engagement à protéger la santé publique tout en veillant à maintenir des relations diplomatiques harmonieuses avec ses partenaires régionaux et internationaux.





Fin du communiqué.