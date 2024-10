Communiqué de la Présidence des Comores. La Présidence de l'Union des Comores condamne les atteintes à la souveraineté du Liban et salue les efforts d

Communiqué







La Présidence de l'Union des Comores exprime son plein soutien au rôle joué par SEM Antonio Guerres dans l'exercice de ses fonctions de Secrétaire Général de l'ONU, conformément à la Charte des Nations Unies, notamment depuis le déclenchement de la guerre dans la bande de Gaza et les attaques contre les territoires de la République Libanaise. La Présidence de l'Union des Comores exprime son plein soutien au rôle joué par SEM Antonio Guerres dans l'exercice de ses fonctions de Secrétaire Général de l'ONU, conformément à la Charte des Nations Unies, notamment depuis le déclenchement de la guerre dans la bande de Gaza et les attaques contre les territoires de la République Libanaise.





La Présidence de l'Union des Comores dénonce la désignation par Israël de SEM Guterres comme persona non grata, condamne cette décision et exprime son soutien au Secrétaire Général de l'ONU face aux attaques répétées contre lui et contre les employés des Nations Unies.





La Présidence de l'Union des Comores salue le dévouement des employés des Nations Unies, en particulier de l'UNRWA et demande à la communauté internationale de veiller à la protection de leurs personnes et de leurs biens dans les territoires palestiniens et au Liban.





La Présidence de l'Union des Comores condamne les atteintes à la souveraineté du Liban et salue les efforts déployés par le Secrétaire Général de l'ONU, en vue de parvenir à un cessez-le-feu et mettre fin aux agressions meurtrières dont les civils sont les victimes.





Beit-Salam, le 07/10/2024