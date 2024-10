Classement FIFA : Les Comores se rapprochent du top 100 mondial. Avec un bond de 10 places, elles se classent désormais à la 108e position. La plus ma

Un nouveau cap franchi par les Comores dans l'élite du football mondial





Grâce à leur victoire 1-0 contre la Tunisie, les Comores se rapprochent du top 100 du Classement FIFA/Coca-Cola. Avec un bond de 10 places, elles se classent désormais à la 108e position.





Les Comores gagnent 10 places et pointent désormais au 108e rang du Classement mondial FIFA/Coca-Cola

Après avoir battu le Ghana 1-0, lors de la deuxième journée des qualifications pour le Mondial 2026, les Cœlacanthes se sont imposés face à la Tunisie en éliminatoires de la CAN

Rafiki Saïd, l'ailier comorien, et Stefano Cusin évoquent leurs récents succès







Les Comores continuent de surprendre le monde du football avec une ascension fulgurante au Classement mondial FIFA/Coca-Cola. En octobre 2024, les Cœlacanthes ont en effet atteint leur meilleur rang historique, se hissant à la 108e place, avec un gain de 26,34 points par rapport au mois précédent. Lors d'une année marquée par de nombreux défis pour les équipes nationales africaines, notamment lors des qualifications pour des tournois prestigieux tels que la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et la Coupe d'Afrique des Nations de la CAF 2025, les Comores se sont distinguées par des victoires mémorables.





La plus marquante a sans aucun doute été celle obtenue contre la Tunisie le 11 octobre 2024, lors d’un match de qualification pour la CAN 2025 : 1-0 grâce à un but de Rafiki Saïd. Cette victoire symbolique, contre une équipe tunisienne classée 47e mondialement, a permis aux Cœlacanthes de marquer 19,8 points précieux.





Les facteurs clés de la réussite





Cette progression dans le classement mondial n’est pas le fruit du hasard. Au cours des 12 derniers mois, les Comores ont en effet consolidé leur place parmi les meilleures équipes africaines en battant des adversaires de taille, comme le Ghana, lors de leurs débuts dans les qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, en novembre 2023.





Avec cette avancée de 10 places, l’équipe dirigée par Stefano Cusin rejoint d’autres nations africaines qui connaissent également des hausses notables, comme le Soudan (110e, +10), le Zimbabwe (117e, +7), la Gambie (128e, +7), le Botswana (140e, +7) et la Guinée équatoriale (88e, +6). Cette ascension témoigne de l'évolution du football dans ces nations en plein essor, devenant de plus en plus compétitives.





Plusieurs facteurs expliquent la montée des Comores dans le Classement FIFA/Coca-Cola. D'abord, la stabilité au niveau de la gestion technique a permis à l’équipe de travailler de manière continue, sans perturbation majeure. Le sélectionneur Stefano Cusin a d’ailleurs déclaré lors d’une interview accordée à la FIFA : "Nous avons mis en place une organisation très solide, et les joueurs ont pleinement adhéré à cette philosophie." Il a également souligné que le travail collectif était déterminant : "Nous jouons comme une équipe, pas seulement avec des individualités. C’est cela qui fait notre force."





Cusin a aussi su instaurer un système de jeu adapté aux qualités de ses joueurs, misant sur une défense solide et des transitions rapides en attaque. L’émergence de jeunes talents, combinée à l’expérience de joueurs expérimentés, a joué un rôle clé : "Nous avons une belle génération qui ne cesse de progresser", a-t-il ajouté. Les joueurs comoriens, évoluant dans des championnats compétitifs en Afrique et en Europe, ont acquis l’expérience nécessaire pour aborder ces matches décisifs avec sérénité.





De plus en plus décomplexés face à des équipes de renom, les Comoriens abordent les matches avec une audace renouvelée. Cette nouvelle génération n'hésite pas à tenter des actions courageuses, défiant les attentes et brisant les stéréotypes. Leur confiance grandissante se traduit par des performances remarquables, où ils parviennent à déstabiliser n’importe quel adversaire.