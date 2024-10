Choc entre la Tunisie et les Comores : sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? La Tunisie reçoit les Coelacanthes des Comores pour le comp

Éliminatoires de la CAN : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder Tunisie – Comores ce soir ?







La Tunisie reçoit les Coelacanthes des Comores pour le compte de la troisième journée des éliminatoires de la CAN. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la diffusion du match Tunisie - Comores en direct.





Ce vendredi soir, tous les regards seront tournés vers Radès, pour l’un des chocs les plus attendus des éliminatoires de la CAN. La Tunisie affronte les Comores. À l’heure actuelle, les Aigles de Carthage affichent six points au compteur, grâce à deux victoires consécutives contre Madagascar (1-0) et la Gambie (1-2). Du côté des Comores, les Vert et Blanc pointent à la deuxième place du groupe A, avec deux points. Après avoir enchaîné deux matchs nuls, les Comores n’ont pas d’autre choix que de s’imposer contre la Tunisie pour se rapprocher de la qualification.





Pour cela, le sélectionneur Stefano Cusin peut compter sur Aymeric Ahmed, Rafiki Saïd, et Warmed Omari. L’enjeu est fort, car les Vert et Blanc n’ont pas disputé les phases de groupes de la CAN depuis 2021. Dans ces lignes, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le choc entre la Tunisie et les Comores, en direct ce vendredi soir.





Diffusion Tunisie – Comores en direct : sur quelle chaîne regarder le match ce soir ?





Le match qui oppose la Tunisie et les Comores est diffusé ce vendredi 11 octobre, en direct sur la chaîne beIN SPORTS 2. Le coup d’envoi de la rencontre est prévu à 21 heures, au stade de Radès (Tunisie). L’arbitre Joseph Odey Ogabor a été désigné pour diriger le choc. Il sera assisté de Samuel Pwadutakam et d’Abdulmajeed Olaide.