Une vache, un rêve : Comment Soulé Assoumani a transformé sa vie grâce au Lait







Soulé Assoumani communément appelé Mera, un agriculteur et éleveur passionné de Diboini, raconte comment son parcours de vie a été transformé grâce au soutien du Projet de Renforcement des Capacités de d’Adaptation et de Résilience au Changement Climatique (CRCCA), mené par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et le Centre Rural de Développement Économique (CRDE). Son histoire est celle d'une réussite obtenue par le travail acharné, l'apprentissage, et la résilience face aux défis imprévus. Soulé Assoumani communément appelé Mera, un agriculteur et éleveur passionné de Diboini, raconte comment son parcours de vie a été transformé grâce au soutien du Projet de Renforcement des Capacités de d’Adaptation et de Résilience au Changement Climatique (CRCCA), mené par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et le Centre Rural de Développement Économique (CRDE). Son histoire est celle d'une réussite obtenue par le travail acharné, l'apprentissage, et la résilience face aux défis imprévus.





Un début prometteur grâce à la formation des techniques agricoles





Dans le cadre du projet CRCCA, Soulé a bénéficié de formations agricoles avancées, couvrant des techniques telles que le compostage pour améliorer la fertilité des sols, l'embocagement pour créer des microclimats favorables à l’agriculture, qui jouent également le rôle de brise-vent, fournissent du fourrage pour les animaux et contribuent à la maîtrise de l’érosion des sols, tout comme les murettes en pierre sèche. Ces formations lui ont permis de comprendre et de mettre en œuvre des méthodes agricoles durables adaptées aux conditions climatiques de sa région.





"Grâce à ces formations, j'ai pu augmenter la productivité de mes terres tout en respectant l'environnement," témoigne Soulé. "Cela m'a permis de voir mon travail d'agriculteur sous un nouvel angle, en mettant l'accent sur la durabilité et la préservation de notre écosystème local."





L’opportunité d’améliorer l’élevage et d’agrandir le troupeau





Soulé a eu la chance d'être parmi les paysans sélectionnés pour recevoir trois vaches améliorées importées d'Afrique du Sud, connues pour leur robustesse et leur rendement laitier élevé. Cette opportunité a marqué un tournant dans sa vie d’éleveur. En adoptant des pratiques de gestion et de soin apprises lors des formations, il a réussi à élever ces trois vaches pour finalement avoir un troupeau de dix vaches laitières. Cette croissance était le résultat de son travail acharné et de son engagement envers l’amélioration continue de ses pratiques d’élevage.





Cependant, la vie d’agriculteur et d’éleveur n’est jamais sans obstacles. Soulé a dû faire face à des épidémies qui ont ravagé son troupeau, ne lui laissant qu’une seule vache en bonne santé. "Voir mon troupeau mourir a été une épreuve dévastatrice," se souvient-il. "Mais j'ai décidé de ne pas abandonner. J'ai utilisé tout ce que j'avais appris pour prendre soin de la vache restante."





Malgré les pertes, Soulé a su tirer parti de sa résilience et de son savoir-faire. Avec sa vache restante, il réussit à produire 10 litres de lait par jour, ce qui lui rapporte environ 12 500 KMF par jour, soit un revenu mensuel d'environ 375 000 KMF. Ces revenus lui ont permis de continuer à soutenir sa famille et à maintenir son activité d’élevage.





Investir dans l’avenir : L’éducation de ses enfants





Grâce aux revenus générés par la vente de lait, Soulé a pu investir dans l’avenir de ses enfants. Son fils aîné, étudiant en dernière année en faculté de médecine à Madagascar, reçoit un soutien financier de 75 000 KMF par mois pour ses études. Un autre de ses fils, étudiant au Maroc avec une bourse d’études, reçoit une allocation de 75 000 KMF tous les trois mois pour couvrir ses besoins supplémentaires.





"Rien n’est plus important pour moi que l’éducation de mes enfants," affirme Soulé. "Je veux leur donner toutes les chances de réussir et d'avoir une vie meilleure. Grâce aux formations et au soutien que j'ai reçus, je peux maintenant leur offrir cette opportunité."





Remerciements et reconnaissance





Soulé exprime une profonde gratitude envers le gouvernement comorien à travers le ministère de l’agriculture, le PNUD, le GEF et le CRDE pour leur soutien constant. "Sans le projet CRCCA, je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui. Ils m'ont donné les outils et les connaissances nécessaires pour transformer ma vie et celle de ma famille," dit-il avec émotion.





"Je remercie le PNUD, le GEF et le CRDE pour leur soutien inestimable. Ils ont cru en moi et m'ont aidé à surmonter les obstacles. Mon histoire est la preuve que, avec le bon soutien et une forte volonté, il est possible de surmonter les défis et de bâtir un avenir meilleur.





L’histoire de Soulé est un exemple concret de l’impact positif que les projets de développement durable peuvent avoir sur la vie des agriculteurs et de leurs familles. En combinant formation, ressources et résilience, Soulé a réussi à transformer des défis en opportunités, montrant ainsi la voie à suivre pour d'autres agriculteurs de la région. Son engagement et sa détermination ne sont pas seulement une source de fierté pour lui-même et sa famille, mais aussi une inspiration pour toute la communauté de Diboini et au-delà.





PNUD Comores