Transfert d'argent : Communiqué de MoneyGram

Nous travaillons avec des experts externes de premier plan en cybersécurité et nous coordonnons nos efforts avec les forces de l'ordre.

Nous reconnaissons l'importance et l'urgence de ce problème pour nos clients et partenaires. Nous travaillons avec diligence pour remettre nos systèmes en ligne et reprendre nos activités normales.

MoneyGram recently identified a cybersecurity issue affecting certain of our systems. Upon detection, we immediately launched an investigation and took protective steps to address it, including proactively taking systems offline which impacted network connectivity. We are…