Tentative d'assassinat contre Azali : Communiqué du parti RIDJA

LE COLONEL AZALI ASSOUMANI POIGNARDÉ : Communiqué du RIDJA-PACTEF





Selon des médias comoriens et étrangers, le colonel Azali Assoumani, chef de l'Etat de l'Union des Comores, aurait été poignardé alors qu'il se trouvait dans la localité de Salimani Itsandra à l'occasion du décès d'un proche du Moufti de la République. Sa vie n'est pas en danger.





Cet acte traduit le climat de terreur, de violence qui a atteint un niveau anormalement élevé, inhabituel et préoccupant aux Comores. Il reflète aussi et surtout la situation du désarroi social et psychologique d'une population laissée en déshérence.





Une prise de conscience collective de la situation politique et le retour à l'esprit d'apaisement sont une urgence et une priorité absolues pour restaurer la paix sociale, faire revenir la confiance et l'espoir de la population comorienne.





Me Saïd LARIFOU

Président du RIDJA-PACTEF

Whashapp /Téléphone: +26923343838 / +33605993004

(E-mail : larifou@gmail.com)

BP 1905 Moroni

Quartier Mangani Union des Comores