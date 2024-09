Said Mohamed Djibrile, un danger pour la Nation. En plus de cela, tu as mis en danger toute une famille en prétendant avoir des preuves et des photos.



Said Mohamed Djibrile, tu as encore réussi à nous diviser. Tu as semé une polémique pour une simple chanson qui ne veut rien dire de particulier. Maintenant, les gens s'insultent sur les réseaux sociaux entre les Wagazidja, les Anjouanais, les Mohéliens et les Maorais. Tu es vraiment doué pour semer la zizanie. Tu es un danger pour la nation.





En plus de cela, tu as mis en danger toute une famille en prétendant avoir des preuves et des photos du défunt Fanou, que son âme repose en paix, et en affirmant que sa famille t'avait donné la permission de les montrer. Tu n'as même pas pu montrer les photos, car nous savons tous que ce n'est pas vrai. Tu as monté cette histoire pour obtenir plus de vues sur ta chaîne. Tu es dangereux et hypocrite. Allah est ton juge !





Par Nadhrah Mossa