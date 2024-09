Quel avenir du Monde ?







La 79° AG de l’ONU s’est ouverte mardi 10 septembre sous le thème : « l’unité dans la diversité, pour l’avancement de la paix, du développement durable et de la dignité humaine partout et pour tous ». La 79° AG de l’ONU s’est ouverte mardi 10 septembre sous le thème : « l’unité dans la diversité, pour l’avancement de la paix, du développement durable et de la dignité humaine partout et pour tous ».





Les dirigeants des 193 états membres vont donc se rendre à New York pour y prononcer des discours, des heures et des heures durant lesquelles on va rivaliser de joutes oratoires lénifiantes sur les crises qui tenaillent le monde et les problèmes particuliers de chaque pays. Des formalités qui coûtent chères au regard des sommes folles englouties dans des frais onéreux en déplacements, perdiem, etc. Un poids lourd sur les budgets de pays pauvres comme les Comores.





Cette 79° AG pourra-t-elle se hisser à la hauteur des défis ? Difficile de le croire ! On se contentera de généralités.





On n’osera pas dénoncer et sanctionner les USA en tant que parrain du massacre des Palestiniens.





On n’osera pas dénoncer ceux qui ont dépecé le Soudan et qui sont à la manœuvre quitte à étendre les malheurs qui s’abattent sur la population du fait des guerres fratricides





On n’osera pas dénoncer les pollueurs du globe et les sanctionner. Tout au plus on établira des budgets fictifs, miroirs aux alouettes destinés aux diplomates de la main tendue





L’ordre mondial d’aujourd’hui s’apparente à un dominium Occidental.





Parce qu’il bénéficie du soutien inconditionnel des Occidentaux, USA en tête, Israël :





Peut priver de nourriture, d’eau, de médicament et d’énergie la population de Gaza. Et cela dure depuis presqu’un an !

Bombarde à volonté la population de Gaza devenue errante dans son propre pays, sans toit ni sécurité d’aucune sorte. On parle de plusieurs dizaines de milliers de tonnes de bombe que l’armée morale déverse sur la bande de Gaza. Et cela dure depuis presqu’un an

Etend ses crimes de guerre à la Cisjordanie, au Liban

Se donne le droit d’assassiner qui il veut dans n’importe quel pays

S’autorise à déchirer à la tribune de l’ONU la charte de l’ONU (un ambassadeur israélien à l’ONU Gilad Erdan l’a fait en mai 2024) sans la moindre protestation !





Pire encore, il est interdit d’évoquer le mot génocide sinon on est poursuivi pour antisémitisme et jeté en prison dans certains pays.





Force est donc de s’interroger sur l’ONU, sur sa réalité et son devenir. Avec une hégémonie américaine soutenue par les pays occidentaux, un ordre mondial fondé sur les règles prescrites dans la Charte de l’ONU n’est pas envisageable.





Un petit pays, sans soutien d’une superpuissance, comme les Comores continuera à subir les crimes de la France sans même une protestation de pure forme de l’ONU. Car depuis 1995, la France est parvenue à retirer du débat des AG la « question de l’île comorienne de Mayotte ». Elle a pu imposer un visa criminogène entre les îles Comores, plus de vingt milles morts sur une population de moins d’un million d’habitants. Elle multiplie les opérations Wambushu, des sortes de pogrom anti Comoriens non Maorais.





Cependant l’horizon s’éclairci. Des nouvelles puissances capables de rivaliser avec les USA surgissent. Une nouvelle organisation internationale puissante (les BRICS) prend corps. Des pays africains, en premier lieu la Confédération AES (Alliance des Etats du Sahel) osent prendre leur destin en main et sont entrain de s’affranchir de la domination coloniale.





Les USA et les pays occidentaux font feu de tout bois pour freiner cette tendance, quitte à faire croître le danger de guerre.





L’Histoire n'est pas terminé. Le Monde fut gouverné par deux superpuissances, puis par une seule superpuissance et la voie est ouverte pour plusieurs superpuissances. Sans oublier la montée en puissance de l'Afrique





Idriss (12/09/2024)