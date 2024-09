CRDE Diboini : Comment 500 bananiers ont transformé la vie d’une famille







À Ivembeni, un village situé au nord de Ngazidja dans la région de Mboudé, Moinaécha Msaidié est devenue une figure emblématique de réussite et de détermination. Mère de quatre enfants, Moinaécha a toujours rêvé d'offrir à sa famille une vie meilleure, malgré les difficultés de la vie rurale. Avec son mari, elle se battait au quotidien pour subvenir aux besoins de leur famille, se demandant souvent comment ils allaient joindre les deux bouts.





C'est en 2017 que leur vie a pris un tournant décisif. Cette année-là, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), dans le cadre du projet de Renforcement de la Résilience aux Changements Climatiques dans l'Agriculture (CRCCA) financé par le Fonds pour l'Environnement Mondial (GEF), a offert à Moinaécha et à son mari un précieux cadeau : 500 plants de bananiers. À première vue, ces petites pousses ne semblaient pas être grand-chose, mais pour Moinaécha, elles représentaient une lueur d'espoir.





Armée de détermination, de passion, et d'une volonté inébranlable, Moinaécha s'est mise au travail. Jour après jour, elle et son mari ont pris soin de ces bananiers, les arrosant, et veillant à leur bon développement. Ils savaient que leur avenir en dépendait. Petit à petit, les plants ont grandi, portés par les soins attentionnés de la famille.





Sept ans plus tard, Moinaécha se tient fièrement devant deux plantations de plus de 5 000 bananiers. Ce qui avait commencé comme un simple don s'est transformé en une véritable exploitation agricole. Aujourd'hui, cette activité ne se contente pas seulement de faire vivre la famille de Moinaécha ; elle est devenue leur principal moyen de subsistance. Grâce à ces deux plantations, Moinaécha est en mesure de couvrir les frais de scolarité de ses enfants, garantissant ainsi leur accès à une éducation de qualité. Elle peut aussi prendre soin de leur santé, assurer une alimentation saine, et même honorer ses obligations familiales et communautaires.





Chaque mois, la production de bananes de Moinaécha rapporte entre 150 000 et 200 000 KMF. Ces revenus réguliers ont apporté une stabilité économique que la famille n'avait jamais connue auparavant. Pour Moinaécha, c'est bien plus que de l'argent ; c'est la réalisation d'un rêve, la preuve que les efforts et la persévérance peuvent transformer la vie de chacun.





Aujourd'hui, Moinaécha n'oublie pas de remercier ceux qui ont cru en elle et lui ont donné cette opportunité. Avec une gratitude sincère, elle exprime sa reconnaissance envers le PNUD, le CRDE, et le GEF. "Sans leur soutien," dit-elle, "je ne serais pas là où je suis aujourd'hui."





Moinaécha se tourne également vers les autres paysans de sa communauté, les encourageant à suivre son exemple. "L'agriculture est la clé," déclare-t-elle avec conviction. "Si nous nous y investissons pleinement, avec les bons outils et le soutien adéquat, nous pouvons transformer notre avenir." D’ailleurs elle n’hésite pas à partager les rejets de bananiers au bénéfices d’autre paysans pour la rétrocession.





L'histoire de Moinaécha illustre bien le pouvoir de l'agriculture durable et de la résilience. Elle montre comment, avec du soutien, des opportunités et beaucoup de détermination, même les défis les plus difficiles peuvent être surmontés. Son parcours inspire non seulement sa communauté, mais aussi tous ceux qui croient en un avenir meilleur et plus prospère.





Texte et image ©PNUD Comores