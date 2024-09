Mayotte : Fini la guerre de salive, la France montre ses muscles !

Mayotte Devient une Île pour la Guerre







On peut lire dans une publication sur la page "Préfet de Mayotte", que le Régiment Étranger a été créé en 1930 et s'est illustré lors des guerres d'indépendance en Indochine (actuel Vietnam) et en Algérie, toutes les deux perdues par la France . Il fût dissous en 2000.





La France l'a réactivé en 2024, pour le positionner à Mayotte, pour "la Défense de Mayotte"! On apprend aussi que l'ancien hôpital de Dzaoudzi va être complètement rénové et transformé pour accueillir 150 militaires de plus d'ici 2025 au sein du nouveau 5e régiment étranger.





La France, puissance nucléaire montre les muscles. Et comme toujours face à un pays pauvre africain, cette fois les Comores. Nous avons nos prières et notre sourire face à ces grandes galipettes. Ainsi le fusil prend le pas sur le reste :





"Dans le cadre de la loi de programmation militaire, Mayotte est identifiée département stratégique dans lequel l'Etat et les Armées relancent ainsi un investissement financier et humain massif." Nous ne pouvons qu'être attristés quand la grande France remplace un hôpital par une caserne.





HaYba Jumla Digital African Voice From Moroni