Les États-Unis engagés à aider à créer une Union des Comores plus forte

Les États-Unis font don de drones pour renforcer la sécurité maritime des Comores







Cela fait partie d'un programme de 3,8 millions de dollars visant à améliorer la sécurité maritime des Comores





Hier, l'Ambassadrice des États-Unis à Madagascar et à l'Union des Comores, Claire Pierangelo, a procédé à la cérémonie de remise officielle de trois systèmes aériens sans pilote (drones) aux garde-côtes des Comores. Cette étape importante dans le partenariat croissant entre les deux pays marque l'aboutissement d'un protocole d'accord signé en juillet, qui prévoit un programme de 3,8 millions de dollars visant à améliorer la sécurité maritime des Comores.





Cette initiative vise à aider les Comores à exercer plus efficacement sa souveraineté sur sa zone économique exclusive et à protéger son économie bleue contre les acteurs prédateurs tout en sauvant la vie de ses pêcheurs. Le soutien des États-Unis vise à permettre aux Comores de mieux protéger ses ressources marines contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, au bénéfice du peuple comorien.





Lors de la cérémonie, l'Ambassadrice des États-Unis, Claire Pierangelo, a déclaré : « Ces drones augmenteront considérablement les capacités de recherche et de sauvetage des garde-côtes, ce qui est essentiel pour sauver des vies, en particulier celles des pêcheurs comoriens. Ils joueront également un rôle essentiel en permettant aux Comores de lutter contre les activités illégales dans les eaux souveraines comoriennes, notamment le trafic illégal d'êtres humains et de stupéfiants et le déversement illégal de déchets ».





En fournissant une formation complète et un soutien à la maintenance, les États-Unis s'assurent que ces drones soient utilisés efficacement. Cette collaboration améliore non seulement la sécurité maritime, mais aussi la stabilité et la prospérité dans la région. Les États-Unis restent engagés à aider à créer une Union des Comores plus forte et plus prospère, qui respecte les droits de l'homme et l'état de droit, et qui est partenaire dans le maintien de l'ordre international fondé sur des règles.