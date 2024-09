Le sport s'installe dans les écoles comoriennes. L’éducation physique et sportive est souvent reléguée au second rang dans les établissements scolaire

L'éducation physique et sportive est souvent reléguée au second rang dans les établissements scolaires des Comores: 85% des écoles primaires ne proposaient toujours pas de cours de sport aux élèves en 2023, selon l'organisation Play international.





Pour améliorer les conditions d’apprentissage des enfants de 6 à 17 ans, la mise en place du Projet d’appui à l’Éducation Physique et Sportive (PEPS) favorise l’intégration durable du sport au sein du système scolaire comorien et donne à tous les élèves comoriens accès de manière pérenne à des activités physiques sportives inclusives. Ce programme qui permet l'amélioration de la santé physique et mentale, des performances scolaires, de la lutte contre le décrochage scolaire, de l’intégration sociale est également un outil de promotion pour l’égalité femmes-hommes.





Mis en œuvre par Play International et le ministère de l’Éducation, PEPS devrait permettre à 340 écoles publiques accueillant un total de 30 000 élèves à travers le pays de bénéficier de meileures conditions d’apprentissage. Enfin, pour lutter contre le manque d'expérience du personnel du secteur aux pratiques sportives, 680 professeurs et 70 inspecteurs et conseillers pédagogiques recevront des formations adaptées.





Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme Bundo La Malezi, mis en place par le ministère de l’Éducation comorien dans le but d’améliorer la qualité et l’environnement scolaire aux Comores. Il bénéficie d'un financement de l’AFD.





