Le Renouveau dans toute sa Barbarie







Le procureur Djounaid est entré dans une spirale d'accompagnement, de soutenance, de justification et de défense du pouvoir de par les faits délictueux, délinquants, inhumains, barbares, sauvages du clan Azali & fils qui s' accumulent et enchaînent le pays. Tout comme les membres du gouvernement. Tout comme les membres de la CRC. Nul n'est choqué et ne le sera jamais davantage ni pour dire avec solennité le choc, ni pour affirmer l'indignation, ni pour démissionner. Le procureur Djounaid est entré dans une spirale d'accompagnement, de soutenance, de justification et de défense du pouvoir de par les faits délictueux, délinquants, inhumains, barbares, sauvages du clan Azali & fils qui s' accumulent et enchaînent le pays. Tout comme les membres du gouvernement. Tout comme les membres de la CRC. Nul n'est choqué et ne le sera jamais davantage ni pour dire avec solennité le choc, ni pour affirmer l'indignation, ni pour démissionner.





On assassine dans les casernes et dans les palais. On mutile les corps. On profane les sépultures. On infractionne les villes. On intrusionne les domiciles. On sacage les maisons. On pille les biens. On viole les femmes. Bob Denard et les mercenaires occidentaux n'ont pas fait si pire. Ils n'étaient pas musulmans comme ceux et celles qui se vautrent de cette réputation...





De ces faits abominables, aucun parmi les compagnons du clan de l'Emergence et du Renouveau ne fait une pause pour interroger sa conscience, analyser ses actions, pointer sa responsabilité et mesurer l'impact de sa collaboration dans cette spirale des bas fonds de la crise sociale et politique.





Ne vous méprenez pas. Vous n'êtes pas innocents de par votre collaboration. Dr Djaza a engendré Said Idrissa. Bapale a engendré Fanon de Salimani. Kiki a engendré Fakri. Mutsamudu a engendré Mbeni. Des agressions par l'appareil de l'État en barbarie.







Comment voulez-vous qu'on continue à prier ensemble, à manger la ripaille ensemble, à croire à des valeurs communes et à une fraternité de foi ? À chacun. À chacune. Devant le miroir. Comment voulez-vous qu'on continue à prier ensemble, à manger la ripaille ensemble, à croire à des valeurs communes et à une fraternité de foi ? À chacun. À chacune. Devant le miroir.





Par Nourdine Mbae