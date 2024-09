Azali a exprimé la disponibilité du Gouvernement comorien à accompagner les autorités zimbabwéennes

Son Excellence le Président AZALI Assoumani s'est entretenu avec Son Excellence Monsieur Emmerson Mnangagwa, Président de la République du Zimbabwe, ce mercredi 4 septembre. Son Excellence le Président AZALI Assoumani s'est entretenu avec Son Excellence Monsieur Emmerson Mnangagwa, Président de la République du Zimbabwe, ce mercredi 4 septembre.





Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale, le soutien mutuel et la consolidation du partenariat, notamment dans le cadre de la SADC.





A cette occasion, le Président AZALI a félicité le Président Mnangagwa, pour la réussite exemplaire du 44ème Sommet des Chefs d’État et de Gouvernement de la SADC qui a eu lieu du 11 au 18 Août 2024, à Harare et loué son leadership et son élection à la Présidence de la SADC pour la période 2024-2025.





Le Président AZALI a également exprimé la disponibilité du Gouvernement comorien à accompagner les autorités zimbabwéennes dans la réussite de cette présidence. Il a enfin remercié son homologue pour l’accueil et l’hospitalité réservés à la délégation comorienne durant tout son séjour à Harare.





Les deux interlocuteurs ont évoqué les liens historiques qui lient les deux pays dans plusieurs domaines et l’impérieuse nécessité d’unir leurs forces pour faire face aux enjeux communs liés, à la paix, à la sécurité, et surtout à la prévention du terrorisme et de l’extrémisme violents, dans la région.





Le Président Mnangagwa a assuré le Président AZALI de l’accompagnement et du soutien de la République du Zimbabwe, en sa qualité de pays assurant la Présidence de la SADC, pour favoriser une meilleure participation des Comores au sein de la SADC et permettre au pays de bénéficier d’un statut qui lui permettra d’honorer ses engagements. Beit-salam