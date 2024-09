Le ministre Mbae Mohamed s’entretient à New York avec son homologue marocain

M. Bourita s’entretient à New York avec son homologue de l’Union des Comores







Nations Unies (New York) – Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a tenu, jeudi à New York, une réunion avec son homologue de l'Union des Comores, Mbae Mohamed.





Lors de cette réunion tenue en marge de la 79è session de l’Assemblée générale des Nations Unies, les deux ministres se sont félicités des relations de coopération et de solidarité existantes entre le Maroc et l’Union des Comores, rehaussées par les liens d’amitié et de fraternité sincères entre les deux Chefs d’Etat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le président Azali Assoumani.





Les deux parties ont passé en revue l’état des relations liant le Maroc et l’Union des Comores, ainsi que les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays.





Les deux ministres ont procédé également à un échange de point approfondi sur des questions d’intérêt commun aux niveaux régional et international, et se sont félicités de l’alignement de leurs positions sur les grandes préoccupations régionales telles que le développement, la paix, et la sécurité en Afrique et dans le monde.





A l’issue de cet entretien, un communiqué conjoint a été signé par les deux ministres.





