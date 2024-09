Le Colonel Azali a semé le vent et il récolte la tempête. Il a mis en prison Sambi, Salami et Achmet et tous ceux qui sont capables de le nuire. Il pr

Hitler est arrivé par les urnes et il a fait le choix de tomber par les armes...alors ceux qui nous parlent de discours républicains face à un tortionnaire sont soit dans une autre planète soit ils sont hypocrites. On a essayé de faire tomber ce régime par les urnes MAIS il l'a refusé et insulté la nation en 2018, 2019 et 2024. Les voies démocratiques sont épuisées...Il a dit que c'est DIEU qui lui a donné la bénédiction de voler les élections, il y croit et il y récidivera aux prochaines mascarades annoncées. Hitler est arrivé par les urnes et il a fait le choix de tomber par les armes...alors ceux qui nous parlent de discours républicains face à un tortionnaire sont soit dans une autre planète soit ils sont hypocrites. On a essayé de faire tomber ce régime par les urnes MAIS il l'a refusé et insulté la nation en 2018, 2019 et 2024. Les voies démocratiques sont épuisées...Il a dit que c'est DIEU qui lui a donné la bénédiction de voler les élections, il y croit et il y récidivera aux prochaines mascarades annoncées.





Il a mis en prison Sambi, Salami et Achmet et tous ceux qui sont capables de le nuire. Il prépare la succession de son fils Nour-El-fath à la tête du pays, en le nommant Premier Ministre SANS aucune loi légale lui permettant de le faire. Azali compte nommer bientôt son Fils Loukman Colonel pour succéder probablement à Issoufa Idjihadi à la tête des forces d'Etat-major. Le Colonel Azali n'a aucune mesure, aucune retenue, aucune pudeur et aucune considération dans la manière de maltraiter les comoriens. Il se croit tout permis comme s'il était dans son champ de Mbudadjou, son village d'origine.





Le Colonel Azali n'a aucun respect de la dignité humaine et des droits fondamentaux et inaliénables du droit à la vie...il.dansait à Anjouan lors des exécutions de Faicoil et ses frères de rang. Il passe outre toutes les institutions du pays en se permettant d'exécuter des humains sans jugement et d'emprisonner en mandat de dépôt au-delà du delai légal, de mettre en détention les gens au-delà du délai légal et de donner des instructions au procureur de la République pour cacher la vérité sur ses meurtres et autres coups bas contre ses opposants. Le procureur est devenu son préfet qu'il a placé à la tête de l'appareil judiciaire pour exécuter des desiratas. Que faire face à une telle dérive?





Certains rigolos qui se disent appartenant à la résistance ont dénoncé l'acte du jeune Fanou (hari des républicains) qui s'est sacrifier pour venger Muslim Ayman Gazon Bapale Faycoil...Le martyr Fanou aurait tenté de venger son grand-père, car le Colonel Azali Assoumani allait tenter de diriger sa prière mortuaire alors que le grand-père aurait consigné avant sa mort qu'il ne souhaiterait pas que sa prière soit dirigée par le Colonel Azali. C'est ainsi que le martyr Fanou, démuni de toute influence au sein de sa famille pour faire respecter la consigne de son grand-père, a décidé de procéder autrement en s'attaquant au Chef de l'Etat lorsque celui-ci s'est présenté chez le défunt se recueillir avant que le corps soit accompagné à la mosquée. Le dégoût, l'amertume et les sentiments d'injustice sont profonds et la responsabilité revient à ce régime de par sa trajectoire tortionnaires.





Mes chers compatriotes, nous regrettons que le pays en arrive à cette dérive où aucun comorien ne se sente en sécurité y compris le Chef de l'Etat qui est pourtant entouré de garde rapprochée du pieds jusqu'à la tête. Les meurtres sont banalisées par ce régime, car il est le premier à en pratiquer. Nous sommes arrivés à une situation où les dirigeants du pays se font justice eux-mêmes et les citoeyns en prennent exemple. Nous sommes arrivés à un stade où le Chef de l'Etat dilapide les biens publics et en donne ainsi l'exemple à son entourage. Une crise morale profonde touche Le pays et il est temps d'en finir.





C'est dans circonstances alarmantes que j'invite Azali et son équipe à rendre le.piuvoit aux Comoriens dans les plus brefs délais.





Ahmadou MZE SOILIHI