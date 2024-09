Hommage à un Héros Comorien : Le Jeune Soldat Tombé pour la Liberté. Que son sacrifice inspire et éveille la conscience de tous les soldats et citoyen

Hommage à un Héros Comorien : Le Jeune Soldat Tombé pour la Liberté







Hier 13 septembre 2024, un acte de bravoure sans précédent s’est déroulé à Ngazidja-Comores. Un jeune soldat du nom de Fanou, âgé de 24 ans, animé par un courage rare et une détermination à mettre fin à l’oppression, a tenté de libérer notre nation du joug de l’usurpateur sanguinaire qui s’accapare illégitimement du pouvoir depuis huit longues années. Ce jeune héros a brandi une machette, l’arme de sa foi et de sa révolte, et a frappé là où il fallait. Il n’a peut-être pas pu délivrer le coup fatal, mais il a marqué l’histoire de son sang et de sa bravoure. Hier 13 septembre 2024, un acte de bravoure sans précédent s’est déroulé à Ngazidja-Comores. Un jeune soldat du nom de Fanou, âgé de 24 ans, animé par un courage rare et une détermination à mettre fin à l’oppression, a tenté de libérer notre nation du joug de l’usurpateur sanguinaire qui s’accapare illégitimement du pouvoir depuis huit longues années. Ce jeune héros a brandi une machette, l’arme de sa foi et de sa révolte, et a frappé là où il fallait. Il n’a peut-être pas pu délivrer le coup fatal, mais il a marqué l’histoire de son sang et de sa bravoure.





Immédiatement capturé par les sbires du tyran, il a été exécuté sans procès, sacrifié sur l'autel de la dictature. Mais que sa mort ne soit pas vaine !





Que son sacrifice inspire et éveille la conscience de tous les soldats et citoyens témoins de cet acte héroïque !





À vous, les frères d’armes qui avez vu de vos propres yeux la détermination de ce jeune homme, le devoir sacré de venger sa mort vous incombe. Son sacrifice doit être l’étincelle d’une flamme qui ne s’éteindra qu’avec la chute de ce régime oppresseur. Ce jeune soldat n’est pas mort en vain ; il est mort pour la liberté. Que sa mémoire nous guide et que son exemple vive à jamais dans nos cœurs.





Et vous, les Anjouanais, qui supportez en silence ce martyr sans nom, où est votre sursaut d'orgueil ? Combien de temps encore tolérerez-vous cette oppression qui vous enchaîne chaque jour davantage ? Le sacrifice de ce jeune soldat est un appel à vous lever, à suivre son exemple, et à défendre l'honneur et la dignité de notre nation. Réveillez-vous et relevez le défi qui vous est lancé !





Puisse Allah, dans Sa grande miséricorde, pardonner les péchés de ce valeureux martyr et l'agréer parmi les habitants du plus haut paradis, Al-Firdaws. Qu'Il illumine sa tombe de Sa lumière et fasse descendre sur lui Sa paix infinie. Qu'Il lui accorde la récompense des justes et fasse de son sacrifice une source de libération pour notre nation. Amin, ya Rabb al-‘Alamin.





Anli Yachourtu JAFFAR

14 septembre 2024