Élections de 2025 : Déclaration du parti de Me Mzimba

1. RESUMÉ PRELIMINAIRE







L'Union des Comores s'apprête à organiser des électionslégislatives et communales au mois de janvier 2025. Il s'agit d'un évènement capital pour l'avenir démocratique de notre cher pays et une occasion en or pour une meilleure consolidation des institutions par la promotion de la notion de représentativité des différentes tendances politiques du pays dans les plus hautes institutions de la République.





Le Parti pour la Réforme des Institutions (PARI) entend bien jouer un rôle de premier plan à l’occasion de ce rendez-vous électoral majeur. Le PARI reste convaincu que c’est par son implication effective dans la dynamique démocratique du pays qu’il pourra s’affranchir des idées politiques toxiques pour devenir, à terme, une force de propositions au bénéfice des Comoriens et des Comoriennes.





Voter est un droit, c'est aussi un acte citoyen qui permet de choisir son représentant à l'occasion d'un scrutin. Au sein d'une démocratie, ce droit fondamental d’implication personnelle permet d'exercer sa citoyenneté en participant à l'élection de ses représentants. Le PARI souhaite ainsi marquer sa dynamique née de son dernier congrès pour impulser des idéaux nouveaux dans la gouvernance politique.





Le vote n’a rien d’un acte « naturel. Il suppose bien sûr :

▪ un apprentissage des règles et des actes liés à l’acte ;

▪ une conscientisation des enjeux sociétaux et politiques ;

▪ une appartenance à un parti, une adhésion à un programme ou à une idée ou tout

▪ Simplement un choix conjoncturel.

▪ et enfin une volonté d’exercer son pouvoir que l’appartenance à un pays indépendant

▪ confère à tous ses citoyens des possibilités immenses pour être au cœur des grandes décisions du pays.





Le vote assure au citoyen l’exercice de son droit politique. La puissance publique (État, ses institutions et tous les autres dispositifs dédiés) se doit de garantir l’application des lois et des textes règlementaires afférents. Et enfin aux acteurs politiques de porter à la connaissance leurs offres politiques pour que le citoyen puisse choisir en connaissance de cause et autant que possible à la société civile de veiller aux bons respects des règles par tous.





Voter suppose aussi une meilleure compréhension de l’expression légitime des convictions portées par les citoyens. Et cela passe par un choix conscient des électeurs et une sensibilisation accrue des groupements et partis politiques. La convergence des actions allant du respect des règles par la puissance publique à la conscientisation de masse par les politiques et l’implication citoyenne de la société civile qui garantissent une adhésion populaire aux grandes causes de la Nation. Il s’agit en effet d’une participation à l’élection et in fine la légalité de l’ensemble du vote et la légitimité des élus.





L’élection est organisée pour permettre aux personnes choisies de porter les aspirations du peuple avec come finalité de répondre aux besoins de la société. Le PARI, fidèle à ses engagements pris à l’issue de son dernier congrès ne souhaite pas rester spectateur mais un acteur majeur à l’occasion des échéances législatives et communales qui se profilent.





2. LE PARI ET LA CITOYENNETE





L’ADN du Parti pour la Réforme des Institutions étant la sauvegarde de droits et devoirs des citoyens au sein de la République, il lui revient donc d’assumer ses responsabilités en tant que force politique et de porter la voix citoyenne sur tous les fronts de l’action politique.





Le citoyen, en premier lieu, jouit de ses droits civils et politiques qui concourent à l'exercice de la souveraineté nationale au sens de l'article 3 de la Constitution. En deuxième lieu, le citoyen se définit par son implication effective dans le choix des représentants de la Nation à laquelle il indéniablement est attaché.





Le Parti pour la Réforme des Institutions (PARI) milite totalement en faveur de ce processus démocratique et compte bien battre campagne sur l’ensemble du territoire national pour faire triompher la volonté citoyenne. Le PARI organisera des séances de sensibilisation des citoyens dans toutes les régions du pays pour appeler les électeurs en âge de voter de s’inscrire sur les listes électorales et se battra pour faire partie des structures de sécurisation du vote afin que le choix de tout un chacun soit strictement respecté.





Fidèle à toutes ces valeurs démocratiques qui fondent un vivre ensemble paisible indispensable à l’épanouissement d’une société, le Parti pour la Réforme des Institutions est porteur d’un nouvel idéal politique à l’occasion des prochaines élections législatives et communales. Le PARI invite donc les acteurs politiques et ceux de la société civile à dépasser leurs égos politiques, à mettre un terme aux débats stériles et à penser d’abord à l’avenir politique et institutionnel avant toute approche partisane dans la gouvernance politique.





Le PARI lance ainsi un appel à toutes les forces politiques à créer une nouvelle approche politique au profit de la nécessaire marche institutionnelle de notre pays par une convergence des positions et une prise de conscience élevée des défis colossaux auxquels le pays devrait faire face pour refonder des bases solides à la bonne marche de notre idéal démocratique. Les futures élections législatives et communales sont une chance pour redonner sens à notre engagement politique et la volonté des partis à rester pour toujours les porte-voix légitimes de la volonté du peuple comorien.





3. PROPOSITIONS COMMUNES POUR DES LEGISLATIVES ET COMMUNALES LIBRES ET TRANSPARENTES.





L'article 3 de la Constitution de notre pays dispose que « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucun groupement, niindividu ne peut s’en attribuer l’exercice ». Le PARI, conscientque bien qu’élu dans le cadre d’une circonscription, chaque député, compte tenu de ses missions diverses, représente la Nation tout entière et exerce, à ce titre, un mandat national dès lors que le mandat personnel demeure nul.





Élire son député ou son conseiller municipal, c’est confier son pouvoir souverain à une autre personne. C’est un acte d’une très haute importance qui nous impose, nous, militants du PARI, non seulement de nous mobiliser en conséquence mais d’inviter tous les acteurs concernés à redonner un souffle au devenir démocratique de l’Union des Comores, à conjuguer nos volontés, forces et moyens pour gagner le défi des législatives et des communales de janvier 2025.





Ceux qui acceptent de prendre part à cette œuvre salutaire sont naturellement libres de fourbir leurs armes politiques devant nous amener à atteindre les résultats souhaités et le but recherché, à savoir une meilleure représentation de la population comorienne, dans toute sa diversité, à l’Assemblée nationale.





4. DECLINAISON SOMMAIRE DE NOTRE PROPOSITION





Résultat phare :





Avoir des élections législatives et communales transparentes et démocratiques, donc des députés légalement élus avec un taux de participation qui les légitime.





But essentiel :





Entreprendre une mission de salut public et de haut intérêt national pour renforcer notre démocratie et avoir des députés démocratiquement élus.





Actions:





Pour y parvenir à ce but hautement patriotique, nous devons agir conformément à la déclinaison suivante :





Quoi?

▪ Définir les informations indispensables aux citoyens pourassurer leur participation effective à ces échéances électoralescruciales ;

▪ Dispenser ces connaissances aux citoyens et recueillir leurs aspirations

▪ Veiller au respect des textes relatifs à l’élection ;

▪ Prendre part aux structures de veille des élections ;

▪ Veiller à la libre expression des citoyens et à la sincérité des résultats qui seront issus des urnes.





Avec qui ?





Le PARI se mobilisera pour impliquer les acteurs concernés par le processus :





• Les concernés obligatoirement (pouvoirs publics, partis politiques)





• ceux qui peuvent l’être (société civile, ONGs, syndicats, institutions)





Comment ?

• Le PARI sera le porteur de l’initiative.

• Le PARI informe le président de la République de l’initiative et s’assure de son soutien

• Le PARI informe ses membres lors de la prochaine AG etporte à la connaissance du grand public au cours de la conférence de presse prévue après l’AG des coordinateurs des différentes régions des îles.

• Le PARI envoie à tous les acteurs publics cités et à tous les partenaires de l’Union des Comores une note conceptuelle.

• Dans la note conceptuelle, une invitation à une rencontre sera envoyée à ceux qui veulent s’impliquer dans le processus.





Quand?





Dès la validation des conclusions des coordinateurs des régions à l’issue de l’AG du 1er septembre 2024





Où ?





Dans toutes les régions du pays





5. CONCLUSION





La politique tend à l’action et l’action à la réussite. Le PARI compte bien prendra part activement aux prochaines élections législatives. Le parti ne peut pas se déresponsabiliser de sa mission première, à savoir sa participation active à la vie politique et institutionnelle. La politique de la chaise vide ne rend pas service à la démocratie. Sympathisants, militants et responsables du Parti pour la Réforme des Institutions, nous avons le devoir moral d’engager nos responsabilités pour faire triompher la démocratie dans notre pays.





La conjoncture nous pousse à faire le choix du pragmatisme. Le PARI juge nécessaire de participer aux futures échéances électorales pour jouer son rôle de parti et justifier sa raison d’être dans le microcosme politique. Les Comores ont le droit d’élire des représentants à la hauteur des défis.





Le PARI usera de ses moyens pour sensibiliser les acteurs politiques nationaux sur la nécessaire participation en aidant à une meilleure convergence des idées au service de la population et de la démocratie comorienne. C’est avec la démocratie que nous pouvons bâtir une Nation renouée avec ses valeurs propres et tournée vers le développement socio-économique, préalable à une société égalitaire et prospère ou le vivre ensemble radieux et harmonieux sera garanti à tous et à toutes.





Moroni le 1er septembre 2024





LE BUREAU NATIONAL DU PARI





