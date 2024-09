Distinction de Said Omar Said Hassane. Les Comores qui gagnent sont aujourd’hui représentées par des figures comme lui qui, non seulement représentent

Distinction de Said Omar Said Hassane







Djamaan Radio apprend avec réconfort la nomination du Grand-frère, le Dr SAID OMAR SAID HASSANE, Consul Général des Comores à Laãyoune, au Sahara marocain à la Semaine l'Afrique des Solutions, 2ème édition, 2024.





Cette distinction est le résultat d’un engagement combien sans faille dont ce fils de Washili fait toujours preuve dans ses activités au bénéfice des compatriotes comoriens et autres citoyens du monde, aux Maroc et dans le cadre de son parcours professionnel.





En signe de reconnaissance, l’association Notre Voix extériorise et partage ses vifs sentiments de réjouissances en lui remettant une médaille d’honneur en or, lors des deux évènements organisés à Paris les 20 et 21 septembre puis à Rabat, du 17 au 19 octobre 2024.







Les Comores qui gagnent sont aujourd'hui représentées par des figures comme lui qui, non seulement représentent dignement la nation toute entière, mais en constituent aussi cette belle voix sur la scène internationale.





Les régions de Wachili et d'Itsandra dont Fundi Said Omar est originaire ne pourraient que se féliciter de cette nouvelle et manifester, à l’instar des Comoriennes et Comoriens leur immense joie.

Bonne réception et bonne continuation Dr.





Djamaan Radio