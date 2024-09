Décès de Mme Hanima Ali Ankil : Message de Belou. Une femme dynamique, engagée et une grande militante de notre parti, la CRC. Sa passion et son dévou



C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris le décès en France de notre directrice régionale des impôts à Anjouan, Mme Hanima Ali Ankil. C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris le décès en France de notre directrice régionale des impôts à Anjouan, Mme Hanima Ali Ankil.





Une femme dynamique, engagée et une grande militante de notre parti, la CRC. Sa passion et son dévouement pour notre cause resteront à jamais gravés dans nos mémoires.





Nous perdons une des nôtres, une alliée précieuse et une source d'inspiration. En ces moments douloureux, mes pensées vont à son mari, ses enfants, sa famille et à ses proches. Sachez que nous partageons votre peine et que nous vous entourons de notre soutien.





Qu’Allah t'accorde une place dans son paradis éternel.





Youssoufa Mohamed Ali