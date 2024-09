Communiqué de l'ancien Ministre Mohamed Daoudou alias Kiki

COMMUNIQUÉ N° 05 / 2024





Moroni, le 22 septembre 2024







En date du 21 septembre 2024, Colonel Azali Assoumani a signé le décret N°24-152 / PR, relatif à la nomination des membres de la Commission Électorale Nationale Indépendante ( CENI).





Les dispositions du Code électoral évoquent une Commission Électorale Nationale Indépendante qui garantit la liberté, l'impartialité et l'indépendance aussi bien des membres de l'Institution que de l'organisation du processus électoral.





Compte tenu de la crise post- électorale consécutives des élections de janvier 2024, le parti Orange estime que les partis politiques d'opposition (parlementaire et extra-parlementaire) devaient être associés ou informés des procédures de la mise en place de la nouvelle CENI qui a en charge les législatives et communales prochaines.





Les nominations à cette instance doivent se faire selon un processus transparent et équitable où toutes les parties prenantes sont consultées. Un arbitre doit être accepté par les acteurs de la joute politique.





Le bureau politique tient à informer ses militants et sympathisants et l'opinion publique nationale et internationale que son parti Orange, seule formation politique de l'opposition représentée à l'assemblée de l'Union des Comores, n'a pas été consulté ni informé de la désignation des membres de la nouvelle CENI.





Ces désignations reconduisant IDRISSA BEN SAID AHAMADA et AHMED SAID MDAHOMA n'inspirent pas confiance pour une gestion transparente. Cet acte témoigne que la machine électorale pour un forcing antidémocratique dans le cadre du processus électoral déjà en marche.





Dans ces conditions le parti Orange ne sera pas complice d'une parodie de démocratie et d'un simulacre d'élection. Nous nous mobiliserons sans relâche pour faire respecter le sang des martyrs du peuple comorien, lesquels ont donné leur vie pour la souveraineté du peuple et pour que nos voix comptent.





Pour le bureau politique

Le président du parti ORANGE

DAOUDOU ABDALLAH MOHAMED