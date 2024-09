Communiqué de la Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés

La Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés a rencontré ce jeudi 18 septembre une délégation de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, conduite par le Commissaire Rémy Ngoy Lumbu, Président de la Commission, dans le cadre d’une visite de travail. La Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés a rencontré ce jeudi 18 septembre une délégation de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, conduite par le Commissaire Rémy Ngoy Lumbu, Président de la Commission, dans le cadre d’une visite de travail.





Au cours des échanges, plusieurs sujets ont animé cette séance d’échanges notamment sur la situation des Droits de l’Homme aux Comores.





Il était question ici de promouvoir la Charte Africaine et tous les autres instruments juridiques régionaux et internationaux relatifs aux Droits de l’Homme ratifiés par l’Union des Comores et plaider pour la ratification de ceux qui n’ont pas encore été ratifiés.





Il s’agit également de renforcer les relations de collaboration entre cette Commission Régionale et la Commission Nationale dans le domaine de la promotion et de la protection des droits fondamentaux garantis par la Charte et les autres instruments juridiques régionaux et internationaux relatifs aux Droits humains.





La Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés a également invité la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples à accompagner son plaidoyer pour renforcer le respect des droits humains en Union des Comores.





La Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés remercie la délégation pour sa visite. Elle rappelle sa mission de promouvoir et de protéger l’ensemble des Droits Humains en Union des Comores.





A cet égard, la Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés réitère sa ferme condamnation de l’agression contre le Président de l’Union des Comores, tout en rappelant son attachement aux principes de respect des droits humains.





Elle déplore également la mort subite en détention de l’assaillant. Elle exprime son souhait à ce que les conditions de sa mort soient élucidées par une enquête impartiale.





CNDHL Comores