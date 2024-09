Chine-Afrique : Les sommets internationaux ne devraient pas être des occasions d'instrumentaliser l'Afrique

Chine-Afrique







Ces sommets, qu'il s'agisse de Chine-Afrique, Russie-Afrique, France-Afrique ou Europe-Afrique, sont souvent perçus comme des plateformes où les puissances étrangères cherchent avant tout à promouvoir leurs propres intérêts économiques, stratégiques et politiques, tout en renforçant leur influence sur le continent africain.





En effet, l'Afrique est trop souvent considérée comme un terrain de jeu pour les grandes puissances, plutôt qu'un partenaire égal sur la scène internationale. Cela peut expliquer pourquoi ces sommets donnent parfois l'impression d'être des vitrines diplomatiques sans réel impact tangible pour les populations africaines.





Ces forums sont souvent critiqués pour leur manque de résultats concrets, et pour la manière dont ils bénéficient plus aux élites et aux gouvernements en place qu'aux citoyens. Ces réunions peuvent aussi légitimer des dirigeants peu démocratiques, des dictateurs, en leur offrant une visibilité et une reconnaissance sur la scène internationale.





Nous prônons des relations bilatérales ou multilatérales sincères, basées sur des partenariats équilibrés et mutuellement bénéfiques. L'Afrique doit se positionner comme un acteur respecté et autonome, capable de négocier d'égal à égal, et non comme un continent éternellement dépendant des aides extérieures ou des agendas géopolitiques étrangers.





Cela nécessite non seulement des réformes internes, notamment en termes de gouvernance et de démocratie, mais aussi une unité au sein des pays africains pour promouvoir une vision commune et défendre leurs intérêts face aux puissances extérieures. L'Afrique regorge de ressources humaines et naturelles, et elle possède un potentiel énorme pour se développer par elle-même si elle parvient à s'affranchir de certaines dynamiques historiques de dépendance.





En somme, les sommets internationaux ne devraient pas être des occasions d'instrumentaliser l'Afrique, mais bien des plateformes où des partenariats véritablement bénéfiques pour tous sont forgés, dans le respect mutuel et avec une perspective de développement durable pour le continent.





IBRAHIM Mahafidh Eddine