Ce qu'il faut retenir du discours de Belou à Paris

Discours de clôture sur le premier Congrès International de l’Handicapacité, au sein de la Maison de l’UNESCO







- Excellence Madame Gabriella RAMOS, Directrice Générale Adjointe de l’UNESCO, -Excellences Mesdames et Messieurs les Présidents des Groupes de l’UNESCO, - Excellence Madame Gabriella RAMOS, Directrice Générale Adjointe de l’UNESCO, -Excellences Mesdames et Messieurs les Présidents des Groupes de l’UNESCO,

-Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et délégués permanents des Etats membres de l’UNESCO,

-Madame Marie-Amélie LE FUR, Présidente du Comité Paralympique et Sportif Français,

-Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته





L’Union des Comores est honoré d’avoir était un des portes étendards pour le succès de cet évènement. Nous venons de passer une journée extraordinaire qui nous conforte dans notre désir ardant de défendre la pratique du handisport dans tous les pays. Avant de continuer mon propos, qu’il me soit permit d’exprimer ma profonde gratitude à l’endroit de Madame Audrey AZOULEY, Directrice Générale de l’UNESCO, ainsi qu’à l’ensemble de son équipe, pour l’accompagnement et la disponibilité dont ils ont fait bénéficier la délégation de mon pays, l’Union des Comores, pour l’organisation du 1er Congrès International de l’Handicapacité, au sein de la Maison de l’UNESCO. Mes remerciements vont pareillement à l’endroit de l’ensemble des organisations internationales et françaises, comme la Fondation Sanitus, le Panathlon International, l’ONG Pangée et l’association CAPSAAA, avec lesquelles nous co-organisons cet événement.





Honorable assistance,





Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous concerne tous : l'inclusion et l'importance du sport pour chaque individu, y compris les personnes en situation de handicap. Le sport, ce puissant vecteur de santé, de cohésion sociale, et de dépassement de soi, doit être accessible à tous sans exception.





Le succès et la visibilité des jeux Paralympiques vient de nous rappeler combien les bienfaits du sport sont illimités. Il améliore la santé physique, renforce la confiance en soi, et favorise l'intégration dans la société. Mais trop souvent, les personnes handicapées sont encore exclues de ces opportunités, soit par manque d’infrastructures adaptées, soit par des idées préconçues. Il est temps de changer cette réalité et de créer un environnement où chacun peut s’épanouir à travers la pratique sportive.





Dans des nombreux pays hors occident il existe des nombreux handicapes que l’on peut qualifie de naturel, toutefois il y a également beaucoup de handicapés résultant parfois de conflit armé. C’est la raison pour laquelle notre Président son excellence Azali Assoumani, a beaucoup insisté pendant notre Présidence de l’Union Africaine sur l’importance de la paix dans la prévention des conflits en Afrique et dans le Monde. Nous pensons par ailleurs que la promotion du handisport comme vecteur d’inclusion dans le monde du travail.





Excellences, Mesdames et Messieurs,





Promouvoir l'accès au sport pour les personnes handicapées, c'est donc bien plus que rendre les infrastructures accessibles, c’est offrir des débouchés professionnel pour les personnes handicapés. C'est changer notre regard sur le handicap. C’est encourager la diversité, célébrer la différence, et surtout, reconnaître que tout le monde a le droit de se sentir puissant, accompli, et fier de soi dans le sport et au travail.





Il est primordial que chacun d’entre nous, que ce soit au niveau des institutions, des associations sportives, ou en tant qu’individus, s’engage dans cette démarche d’inclusion des personnes handicapées dans la pratique du sport. Il est de notre responsabilité de veiller à ce que les barrières – qu’elles soient matérielles ou mentales – tombent une à une.





Des initiatives existent déjà, des champions en fauteuil roulant aux athlètes malvoyants, qui nous montrent chaque jour que le handicap n’est pas un frein, mais une autre façon d’aborder la vie et le sport. Leurs parcours sont des exemples d'inspiration et de courage.





Youssoufa Mohamed Ali