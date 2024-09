Ce qu'il faut retenir du discours d'Azali Assoumani en Chine

Discours de Son Excellence Monsieur AZALI Assoumani Président de l’Union des Comores à la Conférence de Haut niveau sur la Gouvernance à l’occasion du Sommet de Beijing 2024 du Forum sur la Coopération sino-africaine





- Excellence Monsieur Zhao Leji, Président du Comité Permanent de l’Assemblée Populaire Nationale (APN)

- Honorable Assistance,

- Mesdames et Messieurs,







Je voudrais tout d’abord, par votre intermédiaire, Monsieur le Président, adresser, au nom de mon pays, l’Union des Comores, de son Gouvernement et de son peuple, au nom de toute ma délégation et en mon nom personnel, notre profonde gratitude, à Son Excellence Monsieur Xi Jinping, Président de la République Populaire de Chine, à son Gouvernement et au vaillant peuple chinois , pour l’accueil chaleureux et fraternel, l’hospitalité généreuse et toutes les dispositions prises pour rendre notre séjour aussi agréable que fructueux, dans ce grand et magnifique pays ami. Je voudrais tout d’abord, par votre intermédiaire, Monsieur le Président, adresser, au nom de mon pays, l’Union des Comores, de son Gouvernement et de son peuple, au nom de toute ma délégation et en mon nom personnel, notre profonde gratitude, à Son Excellence Monsieur Xi Jinping, Président de la République Populaire de Chine, à son Gouvernement et au vaillant peuple chinois , pour l’accueil chaleureux et fraternel, l’hospitalité généreuse et toutes les dispositions prises pour rendre notre séjour aussi agréable que fructueux, dans ce grand et magnifique pays ami.





Notre participation à ce 9ème FOCAC, organisé dans cette belle et splendide ville de Beijing, marque d’une part, une étape très importante de la coopération sino-africaine et, d’autre part un moment privilégié de la coopération bilatérale entre la République Populaire de Chine et nos pays respectifs.

En m’adressant à cette Conférence de haut niveau sur la Gouvernance, je mesure la pertinence du thème choisi, qui est en lien direct, avec le devenir de nos pays et le bien-être de nos populations.





Nul doute, que si nous Africains, élaborions une stratégie d’engagement, davantage plus cohérente et pas du tout dispersée avec la Chine, notamment dans la gouvernance à la fois des questions internationales cruciales et des questions liées aux règles de la gestion de l’économie mondiale, nous en sortirons tous gagnants.





Ainsi, pour bien nous préparer à affronter les crises sanitaires qui frappent nos pays et faire face avec efficacité aux effets du dérèglement climatique et aux conséquences des guerres qui déchirent le monde aujourd’hui sous nos yeux, il est clair que la gouvernance de notre monde en général, a besoin davantage d’un engagement ferme de nos Etats et d’une cohérence sans faille avec les politiques de nos principaux partenaires et, principalement la Chine.





Peut-être qu’il nous faudra encore plus d’engagement et de réflexion pour ouvrir notre Forum aux hommes et femmes d’affaires et aux experts du continent pour mieux prendre en compte aussi, ce qui se passe autour de nous en dehors de la gouvernance publique.





C’est ainsi, que nous nous félicitons de la tenue demain à Beijing, parallèlement à nos travaux, du Forum des Entrepreneurs Chine-Afrique pour les dirigeants du secteur privé africain, qui fait suite au Forum préparatif des groupes de réflexion Chine-Afrique qui s’est réuni en avril dernier à Dar Es Salam.





Nous ne le disons jamais assez que le moment est venu et ce depuis longtemps pour que l’Afrique participe activement à la gouvernance mondiale dans toute la plénitude des questions internationales.





C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles, l’Afrique et les pays en développement remercient la Chine, pour son soutien àl’adhésion de l’Union Africaine au G20, à l’augmentation de la représentation des pays en développement, en particulier des pays africains au Conseil de sécurité des Nations Unies et dans les autres organismes de l’ONU.





L’Afrique rend tout naturellement hommage à la République Populaire de Chine qui porte à cœur le principe d’égalité de tous les pays, indépendamment de leur taille, de leur puissance ou de leur richesse, et qui soutient une participation active des pays africains dans la gouvernance mondiale et un rôle accru dans les affaires internationales.





C’est également parce que l’amitié et la confiance qui ont toujours caractérisé les relations entre la Chine et les pays de l’Union Africaine ont toujours permis d’aborder, avec aisance , tous les différents sujets d’intérêt commun, dans un esprit gagnant-gagnant.





Monsieur le Président, Excellences Mesdames et Messieurs,





Permettez-moi de vous parler de mon pays, l’Union des Comores qui s’apprête à célébrer l’année prochaine, les 50 ans de son indépendance et, en même temps de l’établissement des relations diplomatiques avec la République Populaire de Chine qui a toujours soutenu le développement socioéconomique du pays et qui lui a permis de lancer un processus de développement de valeurs et d’approches partagées visant à favoriser le dialogue inclusif et constructif et de se doter d’une stratégie visant son émergence d’ici 2030.





Toutefois, à l’instar des P.E.I.D, pour lesquels je voudrais me faire ici le porte-parole, nous devons bénéficier d’un traitement particulier, en raison de notre fragilité structurelle et de notre vulnérabilité, plus que les autres pays, face à l’impact du changement climatique. C’est pourquoi nous saluons la reconnaissance de ces particularités et l’attention toute particulière accordée à l’économie bleue par le Forum sino-africain.





Aussi, ai-je l’honneur de renouveler ici, notre souhait de voir la Chine continuer à jouer le rôle très actif qui a toujours été le sien, dans la promotion du développement de ces pays. Cela contribuera à la consolidation de l’estime réciproque que se vouent, avec raison, nos peuples respectifs.





Par ailleurs, je réitère l’engagement de mon pays à toujours œuvrer, de concert avec la République Populaire de Chine, dans la défense de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de nos pays respectifs avec le retour dans leur giron naturel, de Taiwan au sein de la République Populaire de Chine et de l’ile comorienne de Mayotte au sein de l’Union des Comores.





Excellences, Mesdames et Messieurs,





L’Union des Comores se réjouit des résultats déjà obtenus dans la réalisation des objectifs du Forum sino-africain qui permettent d’injecter une impulsion durable à la modernisation dans le monde et de donner l’exemple à la construction d’une communauté d’avenir partagé pour l’humanité. Mon pays est ouvert et a créé les conditions nécessaires pour faciliter les investissements étrangers bilatéraux, multilatéraux et privés.





Ainsi, les Comores, de par leurs atouts et leurs potentialités, restent déterminées, à accompagner et appuyer à chaque étape, ceux qui voudront bien nous faire confiance œuvrer pour promouvoir les échanges et relancer les investissements.





Excellences, Mesdames et Messieurs,





Cette Conférence de Haut niveau sur la Gouvernance et ce Sommet de Beijing 2024 du Forum sur la Coopération sino-africaine arrivent à point nommé et nous sommes convaincus, que les conclusions qui en découleront, feront date et resteront des références majeures dans les annales de notre histoire commune.





Mon pays voudrait ici remercier la République Populaire de Chine pour son dynamisme, son engagement et sa mobilisation permanente, au service du développement harmonieux et durable de mon pays et des autres pays africains.





L’esprit de coopération et de concertation doit être toujours au cœur de nos actions et de nos projections pour une Afrique de paix, de stabilité et de prospérité. Le génocide qui se déroule sous nos yeux en Palestine et les effets de la guerre en Ukraine ainsi que les conflits intra et interétatiques en Afrique, doivent nous interpeller et nous appelons la communauté internationale à agir avec nous pour y apporter des solutions justes et durables.





Le multilatéralisme doit s’imposer de plus en plus comme la meilleure voie pour inventer des meilleures espérances pour nos pays et l’humanité toute entière. Nous devons ainsi persévérer sur le chemin tracé par notre Forum, en faveur de la paix et du développement partagé.





La coopération sino-africaine peut inspirer les hauts dirigeants de notre Planète, et ce Forum doit donc offrir à nos deux espaces, l’opportunité de renforcer davantage notre relation de confiance, pour asseoir une coopération dynamique et fructueuse entre la Chine et notre continent africain. Soyons tous déterminés à faire de la coopération entre la Chine et notre continent un modèle d’engagement et de succès





Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs





Pour terminer, je réitère nos sincères remerciements à Son Excellence Monsieur le Président Xi JINPING, à son Gouvernement et au parti communiste chinois. Mon pays, l’Union des Comores, souscrit totalement aux conclusions de ce Sommet, notamment les 10 axes de partenariat annoncés par Son Excellence le Président Ji JINPING qui sont parfaitement en adéquation avec l’Agenda 2063 de l’Union Africaine.





Je félicite chaleureusement mon frère le Président de la République du Congo, Son Excellence Monsieur Sassou NGUESSO et je lui souhaite plein succès dans sa coprésidence prochaine du FOCAC pour les 3 prochaines années.





Vive la coopération sino-africaine !

Vive la solidarité internationale !

Je vous remercie.

Beit-salam