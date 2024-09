Azali et les prières de vendredi : Est-ce cela l'Émergence?

Azali Assoumani et son Rituel d'Effectuer les Prières de Vendredi dans les Localités, Est-ce cela l'Émergence?







Aux Comores le Président a pour coutume de rencontrer la population à l'occasion de projets communautaires ou pour une cause commune. C'est d'ailleurs des pratiques traditionnellement africaines, ce qui n'est plus le cas pour le régime en place aux Comores depuis 2016. Aux Comores le Président a pour coutume de rencontrer la population à l'occasion de projets communautaires ou pour une cause commune. C'est d'ailleurs des pratiques traditionnellement africaines, ce qui n'est plus le cas pour le régime en place aux Comores depuis 2016.





Presque tous les vendredis, le parti au pouvoir célèbre la prière de vendredi dans les villes et villages sans aucun objectif. En vérité, que signifient ces tournées budgétivores ? Ont-elles changé le quotidien du comorien ? L'Union des Comores est certes un pays musulman, mais cela n'empêche pas de s'interroger sur le bien-fondé de ces pratiques.





Quant au but de cette série de prières et les résultats attendus en matière de développement socio-économique, le flou s’érige. De cela, on peut s'imaginer qu'il s'agit d’une façon de masquer les revendications et faire oublier les promesses qui se sont enchaînées depuis 2016 sans aucun résultat probant.





Les Comores traversent un répétition de pénurie des denrées de première nécessité. Dans ce pays où la répression arbitraire s’installe, s'exprimer devient un exploit. La corruption bat son plein. La liste est non exhaustive mais ce genre de pratiques qui hantent l'esprit du comorien. Plutôt que d'organiser des fêtes qui ne finissent presque jamais, le mieux serait de chercher des solutions aux problèmes récurrents : l'éducation, la santé, le chômage, à l’éducation, à la justice et le plus vital l'accès à l'eau potable et à l'électricité.





Les Comoriens vivent dans le désespoir car ils sont exposés à un danger. L'insécurité regne partout, dans nos villes et dans nos villages. En moins d'un mois, du 21 Août au 13 septembre 2024 , on dénombre environ cinq personnes qui ont été tuées à l'arme blanche à coup de machettes. De Kwambani, Ntsoudjini, Hadda, en passant par Salimani Itsandra, du sang coule à flot et ceux qui sont au pouvoir scandent partout, "les Comores, un pays épris de Paix."





Djounaid Athoumane Ali

HaYba Jumla Digital African Voice From Moroni