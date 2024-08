Simoh Souef nouveau Directeur Général de la société Hury Money : Qui est ce jeune dynamique?







Souef Si Mohamed incarne le renouveau et l'esprit d'entreprendre. Longtemps resté dans l'anonymat, et pourtant il est au four et au moulin, le jeune directeur surnommé le stratège, vient de rentrer dans le grand bain. Formé à HEC Montréal, où il a obtenu un Master en Administration des Affaires avec une spécialisation en entrepreneuriat, il a su allier théorie et pratique tout au long de son parcours.





Le nouveau directeur a accumulé une expérience professionnelle épanouissante et diversifiée, ce qui l'a amené à exercer dans le secteur de l'entrepreunariat.





Son expérience en développement des affaires à SmartOne et son rôle de chargé de projet chez Hassoil S.A. ainsi que son poste stratégique au sein de Vigor Turkys Group of Companies, où il a coordonné diverses activités dans les secteurs de l’hôtellerie et des énergies renouvelables témoignent de sa capacité à mener des responsabilités d’envergure.





En juin 2020, il a dirigé Moonex, une société spécialisée dans le négoce et l'importation, et depuis avril 2021, il est également à la tête d'une entreprise, qui se consacre à la construction d'infrastructures.





En parallèle, ce natif d'Iconi a occupé des postes clés au sein du gouvernement de l'Union des Comores notamment au Commissariat général du Plan (CGP) et au secrétariat général du gouvernement (SGG) à l'époque de Idarousse Hamadi, coordonnant des actions stratégiques et contribuant à des projets de développement.





Engagé socialement, le jeune Si Mohamed est Co-fondateur d'une association, qui œuvre pour le soutien des initiatives entrepreneuriales, l’éveil personnel des défavorisés et la transition écologique. Son engagement envers la communauté et son sens du leadership lui ont valu une réputation d’humilité et de générosité.





Récemment nommé directeur général de Hury Money, Souef Si Mohamed est prêt à relever de nouveaux défis. Son parcours exemplaire et sa capacité à travailler en équipe font de lui un acteur clé dans le monde des affaires, tant aux Comores qu’à l’international.





Son avenir s’annonce prometteur, marqué par une volonté constante d’innovation et de responsabilité sociale. Il a également la lourde tâche à propulser Hury Money vers de nouveaux sommets.





Sefrick Abdou