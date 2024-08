Plan Comores Émergent : 3000 Emplois Créés grâce à ce projet

Ce matin, j'ai eu l'honneur de participer à l'Expo-Vente des lauréats et bénéficiaires du Projet Intégré de Développement des Chaînes de valeurs et de la Compétitivité (PIDC). Cette initiative, menée par le Gouvernement Comorien et financée par la Banque Mondiale à hauteur de 25 millions de dollars, vise à soutenir le développement économique et social des Comores. Ce matin, j'ai eu l'honneur de participer à l'Expo-Vente des lauréats et bénéficiaires du Projet Intégré de Développement des Chaînes de valeurs et de la Compétitivité (PIDC). Cette initiative, menée par le Gouvernement Comorien et financée par la Banque Mondiale à hauteur de 25 millions de dollars, vise à soutenir le développement économique et social des Comores.





Après cinq années de mise en œuvre, l'événement marquant, qui s'est tenu au Palais du Peuple en présence de Son Excellence le Président Azali Assoumani, de la Représentante de la Banque Mondiale et des membres du Gouvernement, a mis en évidence l'impact positif du projet, notamment avec la création de 3000 emplois directs et indirects. Cette occasion a permis de souligner l'importance de cet investissement pour notre pays.





Le leadership visionnaire du Président et son engagement inébranlable dans le cadre du Plan Comores Émergent (PCE) ont permis, grâce au PIDC, à de nombreux jeunes et femmes de s'investir pleinement et de trouver des opportunités d'investissement et d'entrepreneuriat. Une grande fierté pour notre nation, avec une journée riche en échanges.





Youssoufa Mohamed Ali