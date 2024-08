Mort de Housni après une bagarre entre des jeunes d'Irohé et Koimbani : Communiqué ! Nous déplorons avec une profonde tristesse la perte tragique de l

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Koimbani, 22 Août 2024





La jeunesse de Koimbani Oichili tient à clarifier la situation récente qui a secoué notre communauté suite à la bagarre regrettable entre des jeunes des villages de Koimbani et Irohe. Nous déplorons avec une profonde tristesse la perte tragique de la vie de notre camarade, Housni Massoundi.





Nous souhaitons démentir toute rumeur de conflit entre les villages de Koimbani et Irohe. Ces allégations sont infondées et ne reflètent pas l'esprit de solidarité qui a toujours régné entre nos communautés. La violence n'est jamais la solution, et nous appelons à un dialogue pacifique pour résoudre les tensions apparues.





Dans cette période difficile, nous, les jeunes de Koimbani, appelons les autorités compétentes à agir rapidement et de manière juste afin de régler cette situation délicate. Il est impératif de mettre en place des mesures préventives pour éviter qu'un conflit ne se développe entre nos villages. Nous croyons fermement que la justice et la compréhension mutuelle sont les clés pour préserver la paix et l'harmonie dans notre région.





Nous, les jeunes de Koimbani Oichili, sommes prêts à collaborer avec toutes les parties concernées pour assurer un avenir serein et respectueux pour nos communautés. Djamaan radio Koimbani