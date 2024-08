Le gouvernement américain félicite les Comores pour son adhésion à l'OMC







L'Ambassade des États-Unis à Madagascar et à l'Union des Comores félicite le gouvernement comorien pour son adhésion en tant que 165ème membre de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) le 21 août. Nous saluons également l'acceptation par les Comores de l'accord de l'OMC sur les subventions à la pêche.





L'adhésion des Comores à l'OMC est un signal fort de l'engagement du pays à promouvoir un climat d'investissement favorable et à garantir un environnement commercial équitable et transparent. Avec cette adhésion, les Comores se joignent à toutes les autres nations membres dans l’établissement des avantages et des obligations qui définissent le système commercial international : la transparence, la prévisibilité, la redevabilité et l'État de droit.





En confirmant son acceptation de l'accord de l'OMC sur les subventions à la pêche, les Comores s'engagent également à interdire les subventions néfastes à la pêche et à contribuer à la durabilité des océans. Les États-Unis sont fiers d’être un partenaire des Comores pour lutter contre la pêche illégale, non réglementée et non déclarée et pour sécuriser les frontières maritimes comoriennes.





Le gouvernement américain est aux côtés du gouvernement des Comores pour aider à stimuler la prospérité économique du pays et encourager la bonne gouvernance et la transparence au profit du peuple comorien.