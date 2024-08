Le Fonds africain de développement accorde à l’Union des Comores un financement de 135 millions de dollars pour développer ses ports et faciliter le c

Le Fonds africain de développement accorde à l’Union des Comores un financement de 135 millions de dollars pour développer ses ports et faciliter le commerce régional







L’objectif du projet est d’améliorer la connectivité nationale et internationale des Comores à travers la mise à niveau des infrastructures portuaires, la promotion de l’intégration régionale





Le projet vise à accroître la capacité et l’efficacité des ports de Moroni et Boingoma afin de répondre aux besoins actuels et futurs





ABIDJAN, Côte d'Ivoire, 5 août 2024/APO Group/ --





Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement ( www.AfDB.org ) a approuvé, vendredi 19 juillet à Abidjan, un financement total de 135 millions de dollars à l’Union des Comores – le plus important jamais accordé à l’archipel de l’océan Indien pour financer un important projet maritime et de commerce régional.





Le soutien destiné au Projet d’aménagement d’un corridor maritime et de facilitation du commerce régional (PACMFCR) permettra l’extension et la modernisation de deux ports essentiels au développement économique des îles de l’Union des Comores ainsi que la mise en place d’une zone économique spéciale.





Le projet est financé grâce à un don de près de 133 millions de dollars du Fonds africain de développement ( https://apo-opa.co/4fyQejy ), le guichet concessionnel du Groupe de la Banque africaine de développement, et à un autre don de deux millions de dollars de la Facilité d’appui à la transition ( https://apo-opa.co/4d0X7Z7 ), un mécanisme du Groupe de la Banque destiné aux États en transition.





L’Union des Comores compte trois ports situés à Moroni (Grande Comores), Mutsamudu (Anjouan) et Boingoma (Mohéli). Environ 90 % du fret à destination des Comores ou entre les trois îles de l’archipel est transporté par voie maritime.





Le pays dispose d’énormes potentialités pour le développement de l’économie bleue, de la pêche, de l’agriculture et du tourisme. Cependant, la mise en valeur de ce potentiel bute sur des défis structurels importants, notamment la mauvaise qualité des infrastructures portuaires, ce qui entraîne un coût élevé des affaires et une vulnérabilité accrue aux chocs extérieurs.





L’objectif du projet est d’améliorer la connectivité nationale et internationale des Comores à travers la mise à niveau des infrastructures portuaires, la promotion de l’intégration régionale et la création d’un écosystème favorable au développement de chaînes de valeur.





« Le projet qui vient d’être approuvé par les Conseils d’administrations du Groupe de la Banque vise à accroître la capacité et l’efficacité des ports de Moroni et Boingoma afin de répondre aux besoins actuels et futurs. Il permettra également de développer des chaînes de valeur locales dans la pêche et l’agriculture et facilitera les échanges commerciaux inter-îles et régionaux. C’est un projet phare du Plan Comores Émergent 2030 qui contribuera certainement à améliorer les conditions de vie des populations Comoriennes et à réduire la vulnérabilité des Comores aux changements climatiques », a expliqué la directrice générale de la Banque pour l’Afrique de l’Est, Nnenna Nwabufo.





Le projet sera cofinancé par plusieurs institutions (la Banque européenne d’investissement, la Banque mondiale, la Banque islamique de développement et l’Agence française de développement) et permettra d’agrandir les ports de Moroni et de Boingoma, grâce notamment à la construction d’un nouveau quai de 240 mètres pour le premier et de 136 mètres pour le second, afin d’accueillir les ferries et les bateaux de pêche.





Afin de faciliter le commerce régional, le projet appuiera la modernisation de l’administration des douanes, la mise en place d’un guichet unique national pour la facilitation du commerce et des affaires ainsi que l’aménagement d’une zone économique spéciale destinée à appuyer la logistique d’importations et d’exportations pour mettre en valeur le potentiel agricole du pays et capitaliser sur les infrastructures portuaires améliorées.





Ce projet a une approche exemplaire en matière de genre. En effet, il prévoit la construction de dix boutiques de vente de produits de la pêche dotées de chambres froides solaires et de solutions de transport insulaires frigorifiques adaptées à proximité de chacun des ports pour les femmes. Il prévoit aussi d’appuyer des coopératives de femmes en leur fournissant des équipements de surgélation dans la chaîne de production et de transformation des produits halieutiques et agricoles.





La Banque africaine de développement est le principal partenaire des Comores en matière de transports.





Distribué par APO Group pour African Development Bank Group (AfDB).